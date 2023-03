Hyperforce EU Operating Zone: Mehr Datenkontrolle für Salesforce-Kunden

Salesforce hat eine „Hyperforce EU Operating Zone“ gestartet. Laut Salesforce können Kunden weltweit ihre Daten innerhalb der Europäischen Union speichern und verarbeiten. Auch der Kunden- und technische Support wird direkt in der EU geleistet. Die Hyperforce EU Operating Zone bietet Sicherheits- und Datenspeicherungsdienste, einschließlich Zero-Trust-Prinzipien und Verschlüsselung. Damit erhalten Kunden mehr Kontrolle darüber, wann, wo und wie sie auf ihre Daten zugreifen können.

Salesforce baut die globale Präsenz von Hyperforce weiter aus. Damit können Kunden die Apps und Services von überall aus sicher einsetzen und gleichzeitig von der Public Cloud profitieren. Hyperforce ist derzeit in zwölf Ländern weltweit verfügbar, u. a. in Deutschland, und wird bis Ende 2023 an vier weiteren Standorten eingeführt.