Online-Office-Lösung von Nextcloud jetzt in der MagentaCloud

Mit der neuen Funktionalität können die Cloud-Nutzer Office-Dateien wie Textdateien, Tabellenkalkulationen oder Präsentationen allein oder gemeinsam in Echtzeit bearbeiten. Das Teilen der Dokumente mit anderen erfolgt über einen Freigabelink oder die persönliche Freigabe per E-Mail. Kunden können Office-Dokumente auch über die MagentaCloud-App auf einem Tablet oder einem Mobiltelefon bearbeiten. Die Installation einer zusätzlichen Software ist nicht notwendig. Sie können auch alle Dateien bereits auf den Geräten verschlüsseln und anschließend verschlüsselt hochladen. Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen MagentaCloud-Kunden die Office Suite nicht separat erwerben. Sie ist in den Tarifen M, L, XL und XXL bereits integriert.

MagentaCloud läuft auf der Open Telekom Cloud-Infrastruktur der Deutschen Telekom in Biere bei Magdeburg. So erfüllt sie die strengen Anforderungen der deutschen und europäischen Datenschutzgesetze und -verordnungen. Die Open Telekom Cloud und auch die Nextcloud Software sind Open-Source-basiert.