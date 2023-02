Sicherheitscheck von Hasso-Plattner-Institut

Jeder Internetnutzer kann unter https://sec.hpi.de/ilc kostenlos durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse prüfen lassen, ob man selbst schon Opfer eines Datendiebstahls geworden ist und Identitätsdaten frei im Internet kursieren und missbraucht werden könnten. „Mit dem Identity Leak Checker bieten wir allen Internetnutzern seit vielen Jahren die Möglichkeit, eines einfachen und kostenlosen Sicherheitschecks“, so Professor Christoph Meinel, Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts.

Seit 2014 haben mehr als 17,4 Millionen Nutzer mithilfe des Identity Leak Checkers die Sicherheit ihrer Daten überprüfen lassen. In mehr als 4,6 Millionen Fällen mussten sie darüber informiert werden, dass ihre E-Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten im Internet offen zugänglich war. Allein im Jahr 2022 wurden 299 Datenlecks in den Online-Sicherheitscheck eingepflegt – zuletzt knapp 230 Millionen Datensätze aus dem Datenleak des Musik-Streaminganbieters Deezer. In Kombination mit den E-Mail-Adressen sind beim Deezer-Leak auch Angaben zu Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Username, Stadt und Ländercode enthalten gewesen – sofern sie vom Nutzer bereitgestellt wurden.

Spezialangebot für Unternehmen und Organisationen

Der Identity Leak Checker Desktop Client ist ein kostenpflichtiges Angebot für Unternehmen und Organisationen, das sie bei der kontinuierlichen Überwachung der eigenen Domäne(n) unterstützt. Werden neue Datenlecks in den ILC importiert, prüft der Desktop

Client automatisch, ob E-Mail-Adressen der überwachten Domäne(n) betroffen sind. Die betroffene(n) E-Mail-Adresse(n) können dann sofort gewarnt werden.