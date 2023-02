KI- und 5G-Lösungen in der Hybrid- und Multi-Cloud​

Red Hat und NVIDIA kooperieren bei der RAN (Radio Access Network)-Bereitstellung auf Industriestandard-Servern in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. Red Hat OpenShift unterstützt jetzt NVIDIAs konvergierte Beschleuniger, das NVIDIA Aerial SDK für softwaredefinierte 5G vRANs (virtual Radio Access Networks) und KI-Anwendungen – in privaten Rechenzentren, in mehreren Public Clouds oder an der Netzwerk-Edge. Nutzer erhalten so eine Composable Infrastructure, mit der sie die Datenanforderungen rechenintensiver Anwendungen in den Bereichen Edge Computing, Private 5G oder KI optimal erfüllen können, verbunden mit einem schnelleren Return on Investment.

Eine Composable Infrastructure unterstützt bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes und der vorhandenen IT-Umgebungen, da weder eine spezialisierte, platzraubende Hardware noch eine besondere Software benötigt werden. Die GPUs, DPUs und konvergierten Beschleuniger von NVIDIA, die eine NVIDIA Ampere GPU mit einem NVIDIA BlueField-2 in einem einzigen hochperformanten Paket kombinieren, können traditionelle CPUs entlasten, indem sie Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen disaggregieren. Durch die Isolierung infrastrukturlastiger Bereiche können Aufgaben schneller und mit größerer Sicherheit ausgeführt werden.

Durch den Support von Red Hat profitieren Nutzer unter anderem von