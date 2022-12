Windows 10: Die Uhr tickt

Für Windows 10 und ältere Office Versionen läuft die Supportzeit schneller ab, als Sie vielleicht erwarten. Hier die Übersicht:

Ab dem 10. Januar 2023 wird Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 8.1 herausgeben. (Der Support für Windows 8 endete sieben Jahre zuvor, im Januar 2016.) Das Programm für das erweiterte Sicherheitsupdate (ESU) für Windows 7 endet ebenfalls an diesem Datum. Kunden, die den Preis für das ESU-Abonnement bezahlt haben, erhielten eine dreijährige Verlängerung des offiziellen Endes des Supports für Windows 7 im Januar 2020, aber die Tür wird Anfang 2023 endgültig geschlossen.

Damit bleiben Windows 10 und Windows 11 die einzigen unterstützten Desktop-Betriebssysteme für Microsoft-Kunden. Und die Uhr tickt für Windows 10, das nun weniger als drei Jahre vor seinem Ablaufdatum steht.

Für die Office-Produkte von Microsoft gilt ein ähnlicher Zeitplan. Der Support für Office 2010 endete im Oktober 2020, während der Support für Office 2013 in nur wenigen Monaten, am 11. April 2023, endet.

Woher kommen diese Daten, und warum sind sie wichtig?

Microsoft hat einen gut etablierten Support-Lebenszyklus für seine Softwareprodukte. Dabei handelt es sich im Grunde um eine Vereinbarung, die das Unternehmen mit jedem schließt, der eine Lizenz für die Nutzung seiner Kernprodukte Windows (Desktop und Server) und Office erwirbt, einschließlich der neueren abonnementbasierten Versionen, die unter der Marke Microsoft 365 verkauft werden.

Die Zusicherung des Supports ist besonders wichtig für Geschäftskunden, die bei Upgrades eher konservativ vorgehen.

Der Support-Lebenszyklus für jede neue Version von Windows oder Office beträgt 10 Jahre, wobei der Mainstream-Support fünf Jahre und der erweiterte Support weitere fünf Jahre läuft. Für die Abonnementversionen von Microsoft 365, die monatlich Updates und Upgrades erhalten, gelten andere Regeln.

Der 10-jährige Support-Lebenszyklus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, da Microsoft seine Windows-as-a-Service“- und Microsoft 365-Abonnementmodelle verstärkt hat. Die Fixed Lifecycle Policy gilt immer noch für Office-Versionen bis einschließlich Office 2019. Sie wird jedoch bald von der Modern Lifecycle Policy abgelöst, die für Windows 10 und Windows 11 sowie Office 2021 gilt. (Einzelheiten zu den Unterschieden finden Sie auf der Microsoft Lifecycle Policy-Homepage).

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Verpflichtungen für die derzeit unterstützten Client-Versionen von Windows und Office, beginnend mit dem neuesten Mitglied der Familie.

Wie lange wird Windows 11 unterstützt?

Da Windows 11 der Modern Policy folgt, wird es derzeit als „In Support“ aufgeführt, ohne dass ein Enddatum festgelegt ist. Jedes jährliche Feature-Update, das am Ende des Kalenderjahres veröffentlicht wird, hat seinen eigenen Support-Lebenszyklus. Für die Home- und Pro-Editionen endet der Support zwei Jahre nach der Veröffentlichung eines Feature-Updates. So wird die ursprüngliche Version von Windows 11 Home und Pro, Version 21H2, am 10. Oktober 2023 keine Updates mehr erhalten; das Enddatum für Version 22H2 ist der 8. Oktober 2024. Sobald diese Daten erreicht sind, müssen die Kunden ein neueres Funktionsupdate installieren, um weiterhin unterstützt zu werden.

Für Kunden, die Windows 11 Enterprise und Education einsetzen, beträgt der Support-Lebenszyklus für ein Feature-Update drei statt zwei Jahre. Diese Kunden haben bis zum 8. Oktober 2024 Zeit, um von Version 21H2 zu aktualisieren; das Enddatum ist der 14. Oktober 2025 für Version 22H2.

Es ist möglich, dass Microsoft dem Zeitplan von Windows 10 folgt und einen Nachfolger für Windows 11 im Jahr 2026 ausliefert, etwa zu dem Zeitpunkt, an dem Windows 11 den traditionellen fünfjährigen Mainstream-Support-Meilenstein erreicht. Dieses Szenario ist jedoch nicht garantiert. Wenn es eintritt, kann man davon ausgehen, dass Microsoft ein Enddatum für den Support von Windows 11 bekannt geben wird, das wahrscheinlich im Januar 2032 erreicht wird.

Eine aktuelle Liste der Endtermine für die einzelnen Updates finden Sie auf den offiziellen Support-Seiten hier: Windows 11 Home und Pro und Windows 11 Enterprise und Education.

Es gibt einen Vorbehalt bei all diesen Terminen: Sie gelten nur für Hardware, die die strengen Kompatibilitätsanforderungen für Windows 11 erfüllt. Wenn Sie eine der dokumentierten Umgehungslösungen für die Installation von Windows 11 auf Hardware verwenden, die diese Anforderungen nicht erfüllt, warnt Microsoft, dass die Hardware keinen Anspruch auf Support hat. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie zusammen mit Geräten, die die Kompatibilitätstests bestehen, weiterhin Sicherheitsupdates erhalten werden.

Auslaufdatum: Steht nicht fest

Wie lange wird Windows 10 unterstützt werden?

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Windows 10 fragten sich viele, ob Microsoft die Gelegenheit nutzen würde, seinen etablierten 10-jährigen Support-Lebenszyklus zu ändern. Die Antwort, die mit der Veröffentlichung des neuen Betriebssystems im Juli 2015 bekannt gegeben wurde, lautet: Nein. Der Support-Lebenszyklus von Windows 10 folgt dem vollen 10-Jahres-Supportkalender, wobei das Betriebssystem am 14. Oktober 2025 in den Ruhestand gehen soll.

Diese Daten werden nach der Modern Policy berechnet, die voraussetzt, dass auf dem betreffenden Gerät ein unterstütztes Feature-Update läuft. Für Windows 10 wurden ursprünglich alle sechs Monate Funktionsupdates veröffentlicht, mit einem Support-Lebenszyklus, der jeweils 18 Monate dauerte. Das führte zu einem chaotischen Supportkalender, und die Kunden brauchten praktisch ein Whiteboard, um die Supporttermine zu ermitteln.

Dank einer Änderung, die Microsoft im Jahr 2021 vorgenommen hat, können Sie das Whiteboard jedoch getrost weglegen. Feature-Updates werden nun jährlich veröffentlicht, genau wie bei Windows 11, in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres.

Die Unterstützung für das letzte der halbjährlichen Feature-Updates, Version 21H1, endete offiziell am 13. Dezember 2022 für alle Editionen. Für Windows 10, Version 21H2, variiert das Enddatum des Supports je nach Edition: Home und Pro endet am 13. Juni 2023, während der Support für Enterprise und Education ein Jahr länger läuft, nämlich bis zum 11. Juni 2024. Für Version 22H2 sind die Enddaten der 14. Mai 2024 bzw. der 13. Mai 2025.

Auf den Support-Seiten für Windows 10 Home und Pro sowie Windows 10 Enterprise und Education wird versprochen, dass „Microsoft weiterhin mindestens eine Windows 10-Version bis zum 14. Oktober 2025 unterstützen wird.“

Der 10-jährige Upgrade-Zyklus für Windows 10 ist vor allem für Kunden von Bedeutung, die Long Term Servicing-Editionen in Unternehmensumgebungen einsetzen. In den Jahren 2015 und 2016 wurden diese als Long Term Servicing Branch (LTSB) bezeichnet; ab 2019 ändert sich der Name in Long Term Servicing Channel (LTSC). Der Support für die LTSB-Versionen 2015 und 2016 endet am 14. Oktober 2025 bzw. 13. Oktober 2026. Für Windows 10 Enterprise LTSC 2019 ist das Enddatum der 9. Januar 2029. Verwirrenderweise bietet Microsoft keinen erweiterten Support für Windows 10 Enterprise LTSC 2021 an, dessen Support am 12. Januar 2027 endet.

Auslaufdatum: 14. Okt. 2025

Wie lange wird Windows 8.1 noch unterstützt?

In der offiziellen Windows 8.1 Support Lifecycle Policy von Microsoft wird Windows 8.1 wie ein Service Pack für Windows 8 behandelt. (Das Windows 8.1-Upgrade wurde kostenlos über den Windows Store für PCs mit Windows 8 bereitgestellt.) Das bedeutet, dass die Berechnungen des Lebenszyklus mit der Auslieferung von Windows 8 im Jahr 2012 begannen.

Der Support für die ursprüngliche Version von Windows 8 endete „zwei Jahre nach der allgemeinen Verfügbarkeit des Windows 8.1-Updates“, also am 18. Oktober 2015. Die erweiterte Supportphase endet am 10. Januar 2023.

Wie lange wird meine Version von Office unterstützt?

Der Lebenszyklus des Office-Supports funktioniert genau wie der Support für Windows, mit einem wichtigen Unterschied. Office-Desktopanwendungen, die im Rahmen eines Microsoft 365-Abonnements (früher Office 365) installiert werden, erhalten immer die aktuellste Version, die je nach Edition auf bis zu 10 PCs oder Macs installiert werden kann. Solange das Abonnement aktiv ist, wird das Produkt unterstützt.

Microsoft verkauft weiterhin herkömmliche Versionen von Office mit einer unbefristeten Lizenz. Diese Produkte erhalten regelmäßig Sicherheits- und Zuverlässigkeitsupdates, haben aber keinen Anspruch auf Funktionsupgrades. Sie erfordern außerdem eine Aktivierung und können nur auf einem einzigen PC installiert werden.

Im Folgenden finden Sie die Supportdaten für alle aktuellen Mitglieder der Office-Familie, die als unbefristete Lizenzprodukte verkauft werden. Beachten Sie, dass die Versionen bis einschließlich Office 2019 der Fixed Lifecycle Policy folgen und die Supportdaten für die folgenden Editionen gelten: Home and Business, Home and Student, Personal, Professional, Professional Academic, Professional Plus und Standard. Office 2021 unterliegt der Modern Lifecycle Policy, und der Supportkalender gilt nur für diese Editionen: Home and Business, Home and Business für Mac, Home and Student, Home and Student für Mac und Professional.

Office 2021 – Auslaufdatum: 13. Oktober 2026

Dies ist die erste Version von Office mit unbefristeter Lizenz, die nicht die vollen 10 Jahre Support beinhaltet. Auf seiner FAQ-Seite erklärt Microsoft diese Entscheidung: „Software, die ein Jahrzehnt oder mehr alt ist, ist schwer zu sichern und von Natur aus weniger produktiv. Da sich das Tempo des Wandels beschleunigt, ist es zwingend notwendig geworden, unsere Software auf einen moderneren Rhythmus umzustellen.“

Office 2016 und Office 2019 – Erweiterter Support endet: 14. Okt. 2025

Obwohl diese Versionen im Abstand von drei Jahren veröffentlicht wurden, endet ihr Supportplan zum selben Datum.

Office 2013 – Erweiterter Support endet: 11. April 2023

Der Support-Zeitplan für Office 2013 läuft etwa drei Monate nach dem von Windows 8.1 aus.

So funktioniert der feste Support-Lebenszyklus

Für ältere Windows- und Office-Versionen bietet Microsoft mindestens fünf Jahre Mainstream-Support, gefolgt von weiteren fünf Jahren erweiterten Supports. Diese Lebenszyklen gelten gleichermaßen für Unternehmens- und Privatversionen von Windows und Office.

Im Allgemeinen bedeutet „unterstützt“, dass Sie Zugang zu mindestens einer (möglicherweise kostenpflichtigen) Supportoption und kostenlosen Sicherheitsupdates über Kanäle wie Windows Update und das Download Center haben.

Die Berechnungen beginnen mit dem Datum der allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability, GA) für jedes Produkt. Das offizielle Datum für die Einstellung des Supports ist der zweite Dienstag im ersten Monat des Quartals, das auf diesen Jahrestag folgt (zufälligerweise ist das auch der Patch Tuesday). Diese Schonfrist bedeutet in der Regel einige Wochen oder Monate zusätzlichen Support am Ende der fünf- und zehnjährigen Supportzyklen für jedes Produkt.

Die Modern Lifecycle Policy, die für Windows 10, Windows 11 und Office 2021 gilt, folgt nicht mehr diesem Kalender. Anstelle von Mainstream- und Extended-Support-Phasen gibt es jetzt einfach ein Auslaufdatum, wobei regelmäßige Updates erforderlich sind, um den Support aufrechtzuerhalten.

Um das offizielle Datum für das Ende des Supports für ein beliebiges Microsoft-Produkt zu finden, verwenden Sie die Seite Microsoft Product Lifecycle Search. Wenn Sie den Eintrag für ein bestimmtes Produkt gefunden haben, können Sie das allgemeine Verfügbarkeitsdatum, die Auslaufdaten für den Mainstream-Support und den erweiterten Support sowie die Auslaufdaten sehen.

Natürlich ist das Ende des Supports nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil. PCs mit Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind immer noch im Einsatz und laufen weiter, wenn auch nicht sicher. Ebenso werden PCs mit Windows 10 nicht aufhören zu funktionieren, wenn die Uhr in weniger als drei Jahren abläuft.

Der einzige Unterschied wird eine unheimliche Stille am zweiten Dienstag eines jeden Monats sein. Wenn das Produkt sein Auslaufdatum erreicht, werden auch die Patch Tuesday-Sicherheitsupdates eingestellt.

Große Unternehmenskunden, die individuelle Supportvereinbarungen mit Microsoft abgeschlossen haben und bereit sind, einen sehr hohen Preis für eine Premium-Supportvereinbarung zu zahlen, durften in der Vergangenheit auch nach dem offiziellen Ende des Supports individuelle Updates erhalten. Die letzte derartige Support-Vereinbarung für Windows 2000 endete 2016, mehr als sechs Jahre nach dem offiziellen Ende des erweiterten Supports, und einige große Kunden mit Windows XP- und Windows 7-Installationen arbeiten möglicherweise immer noch mit benutzerdefinierten Support-Plänen, obwohl Microsoft deren Existenz nicht öffentlich anerkennt.

Aber diese Optionen sind für die neueren Versionen von Windows und Office effektiv ausgelaufen, und selbst die größten Kunden müssen für Microsoft 365-Pläne zahlen, die Unternehmenslizenzen beinhalten können, wenn sie weiterhin Support erhalten wollen.