So meistern Unternehmen ihre digitale Transformation

Digitale Technologien und Möglichkeiten prägen zunehmend unseren Alltag. Damit Unternehmen sich auf die neuen Entwicklungen einstellen und sich an ihre Zielgruppe anpassen können, ist es erforderlich, dass sie eine digitale Transformation durchlaufen. Diese umfasst ganz unterschiedliche Bereiche, die nach und nach umgesetzt werden müssen. Es ist empfehlenswert, ein Digitalkonzept zu erstellen, um methodisch vorgehen und alle Abteilungen und Bereiche auf die neuen Arbeitsweisen einstellen ...

Ein eigener Onlineshop

Ein Kernelement der digitalen Transformation von Unternehmen ist ihr Onlineshop. Über diesen versuchen die Betriebe, ihre Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Hierbei kommt es darauf an, den Webauftritt möglichst ansprechend und zielgruppengerecht zu gestalten. Häufig kommen Besucher über die Suchmaschinen auf einen Internetauftritt. Es ist entscheidend, dass sie dann schnell das finden, wonach sie gesucht haben, weil sie den Onlineshop ansonsten zeitnah wieder verlassen. Ein gut strukturiertes Menü ist daher dringend angeraten.

Ein Onlineshop ist nur dann erfolgreich, wenn er von potenziellen Kunden gefunden wird. Deswegen müssen sich Unternehmen stark auf die Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization = SEO) fokussieren. Hierbei gibt es sogenannte Onpage- und OffPage-Maßnahmen, um bei Google und Co. möglichst weit vorne gerankt zu werden. Entweder bauen die Firmen eine eigene IT-Abteilung auf oder betrauen Dienstleister mit der SEO. Nur wenn diese zielführend und professionell durchgeführt wird, steigt der Traffic im Onlineshop und die Umsätze erhöhen sich.

Nutzerfreundliche Apps

Die meisten Menschen haben heutzutage überall, wo sie hingehen, ein Smartphone dabei. Diese Tatsache machen sich Unternehmen zunutze. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, eigene Apps zu entwickeln. Über diese ist es dann besonders einfach möglich, den Onlineshop zu erreichen und Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Häufig bekommen Nutzer solcher Apps zudem Rabatte und Sonderaktionen geboten, die die Motivation steigern, im Onlineshop einzukaufen.

Ebenso ist es möglich, Apps zu konzipieren, die den Nutzern einen Mehrwert bieten. Hier bekommen sie beispielsweise nützliche Informationen für die Nutzung von Produkten oder Alltagstipps geboten. Ebenso können die Apps eingesetzt werden, um auf die Kanäle der Unternehmen in den sozialen Netzwerken aufmerksam zu machen. Hier besteht die Möglichkeit, einen unmittelbaren Kundenkontakt herzustellen und Kunden langfristig an sich zu binden. Was auch immer die persönlichen Zielsetzungen bei den Unternehmens-Apps sind, eine App Agentur hilft dabei, diese professionell und zielgruppengerecht zu gestalten und umzusetzen.

Effizienz durch Automatisierung

Unternehmen in allen Branchen sehen sich heutzutage einer großen Konkurrenz und einem massiven Wettbewerb gegenüber. Sie müssen daher alle Maßnahmen ergreifen, um effizient und wirtschaftlich produzieren zu können. In diesem Zusammenhang spielt Automatisierung eine wichtige Rolle. Viele Betriebsprozesse lassen sich so automatisieren, dass eine deutlich reduzierte Belegschaft genügt, um die Unternehmensziele zu erreichen. Hierdurch sparen die Firmen eine Menge Geld ein.

Hinzu kommt, dass Maschinen nahezu unbegrenzt lange arbeiten und selbst in gefährlichen Umfeldern tätig werden können. Im Rahmen der digitalen Transformation spielen daher ganz unterschiedliche Tools eine wichtige Rolle. Sie kommen bei der Lagerverwaltung, in den Produktionsstraßen und bei der Buchführung zum Einsatz. Je höher der Automatisierungsgrad eines Betriebs ist, desto höher ist zumeist auch seine Wirtschaftlichkeit.

Künstliche Intelligenz

Unternehmen sollten im Rahmen ihrer digitalen Transformation nicht nur auf Automatisierungsprozesse, sondern auch auf künstliche Intelligenz setzen. Diese hilft dabei, die Betriebsprozesse immer weiter zu optimieren und Einsparpotenziale nutzbar zu machen. Außerdem kann sie eingesetzt werden, um große Datensätze auszuwerten und für die Firma nützlich zu machen. So lassen sich Kundendaten effizient auswerten und verwenden. In der Folge ist es dann möglich, individualisierte Angebote zu erstellen und potenzielle Kunden somit für sich zu begeistern.

Abhängig von der Größe des Unternehmens und der Komplexität der Betriebsprozesse wird künstliche Intelligenz jeweils anders eingesetzt. Einige Firmen verwenden die bereits vorhandenen Lösungen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und besonders zielführend produzieren zu können. Andere investieren gezielt in Forschung und Entwicklung, um eigene Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz herzustellen. Diese können dann gezielt eingesetzt werden, um betriebsinterne Probleme zu lösen oder für eine höhere Wirtschaftlichkeit zu sorgen.

Daten in der Cloud

Ein markantes Merkmal, an dem der Fortschritt der digitalen Transformation eines Unternehmens deutlich wird, sind die Mitarbeiterbüros. Das Ziel sollte es sein, ein papierloses Büro zu erreichen. Sämtliche Daten sind dann online verfügbar und können leicht ausgetauscht und eingesetzt werden. Auf diese Weise ist es nicht mehr nötig, Abgeordneter voller Daten über viele Jahre hinweg zu lagern, sondern alle Dokumente können eingescannt und praktisch sowie leicht auffindbar im Onlinebereich untergebracht werden.

In diesem Zusammenhang spielt die Cloud eine wichtige Rolle. Sie bietet den Unternehmen die Möglichkeit, Daten besonders sicher abzulegen. Selbst der Verlust von Datenträgern oder Brände führen dann nicht mehr zu einem kompletten Verlust aller Betriebsdaten. Stattdessen kann auf die in der Cloud hinterlegten Informationen zurückgegriffen werden, um die Betriebsprozesse zumindest grundlegend weiterlaufen zu lassen. Wichtig ist es, einen verlässlichen Cloud-Anbieter zu wählen, der mit den Unternehmensdaten zuverlässig umgeht, ein hohes Maß an Sicherheit bietet und sich durch viele Funktionen und Möglichkeiten auszeichnet.

Eine sichere IT-Infrastruktur

Im Rahmen der digitalen Transformation ist es erforderlich, eine sichere IT-Infrastruktur aufzubauen. Unternehmen müssen zwingend die modernsten Sicherheitslösungen nutzen, um sich vor Cyberangriffen wie DDOS-Attacken oder XSS-Angriffen zu schützen. Eine Firewall, ein zuverlässiger Antivirenschutz und moderne Browser sind einige der Komponenten, die in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommen.

Unternehmen müssen sich bei der Gestaltung ihres Digitalkonzepts überlegen, wer für die digitale Infrastruktur verantwortlich sein soll. Grundsätzlich ist es möglich, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen, die dann immer zur Verfügung steht und Probleme zeitnah löst. Häufig ist es aber kostengünstiger, den Aufbau einer IT-Infrastruktur und die Sicherheit des Unternehmens an einen professionellen Dienstleister auszulagern. Dieser besitzt das nötige Know-how und die Erfahrung, die in vielen Betrieben fehlen.

Fazit

Quasi kein Unternehmen kann es sich heutzutage noch leisten, auf die Möglichkeiten der Digitalisierung zu verzichten. Entsprechend ist es nötig, eine digitale Transformation zu durchlaufen und Anpassungen an den bisherigen Betriebsprozessen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist ein Digitalkonzept äußerst nützlich. Alle Mitarbeiter und Abteilungsleiter wissen dann genau, welche Ziele erreicht werden sollen und welche Wege hierfür beschritten werden müssen. Somit können alle aktiv an der digitalen Transformation mitarbeiten und sie effizient und professionell umsetzen.