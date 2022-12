Microsoft testet Windows VPN-Benachrichtigung

Microsoft überarbeitet die Suchfunktionen in der Taskleiste von Windows 11. Außerdem könnten Nutzer bald ein kleines Schildsymbol in der Taskleiste erhalten, das anzeigt, wenn ein PC mit einem Virtual Private Network (VPN) verbunden ist.

Im Windows 11 Build 25252, die im Dev Channel veröffentlicht wurde, testet Microsoft verschiedene Möglichkeiten, die Suche in der Taskleiste anzuzeigen. Ein Beispiel lehnt sich direkt an Windows 10 an und bietet ein Suchfeld, in das der Nutzer seine Daten eingeben kann, wobei die Ergebnisse in einem separaten Fenster angezeigt werden. Die andere ist eine pillenförmige „Suchschaltfläche“, die ein Fenster öffnet, in dem Text eingegeben werden kann.

Es gibt auch ein kleineres Suchsymbol, mit dem ein neues Fenster für die Suche geöffnet wird, und eine Option zum Ausblenden, bei der kein Feld oder Symbol in der Taskleiste angezeigt wird und die Benutzer auf das Windows-Symbol drücken, um die Startseite zu öffnen, auf der sich oben ein Suchfeld befindet. Microsoft bittet um Feedback zur Anzeige der Suche in der Taskleiste. Tester können dies über den Feedback Hub tun.

Diese Build enthält auch ein neues Virtual Private Network (VPN)-Statussymbol, ein kleines Schildsymbol, das über das Symbol für die aktive Netzwerkverbindung gelegt wird. Es soll Nutzern einen schnellen Überblick über den VPN-Status bieten, was hilfreich sein kann, wenn die VPN-Verbindung zu einer beruflichen oder privaten VPN-App unterbrochen wurde.

Nicht alle im Entwicklungskanal gezeigten Funktionen werden es in den Beta-Kanal oder die Mainstream-Versionen von Windows 11 schaffen.

Microsoft hat in diesem Build verschiedene Fehlerbehebungen vorgenommen. Zwei neue bekannte Probleme sind, dass Widgets bei einigen Windows Insidern fehlen können, wodurch explorer.exe nach dem Upgrade in einer Schleife abstürzt. Benutzer können Widgets installieren, wenn sie fehlen. Alternativ können die Benutzer den Build zurücksetzen.

Außerdem gibt es in Build 25247+ ein Problem, das dazu führt, dass einige Insider bestimmte sekundäre Laufwerke nicht anzeigen können, möglicherweise auch andere PCI-Geräte. Microsoft sagt, dass es an einer Lösung arbeitet.

Microsoft hat außerdem die Windows 11 Insider Preview Build 22621.1020 und Build 22623.1020 (KB5020035) für den Beta-Kanal bereitgestellt. Build 22623.1020 enthält neue Funktionen, während in Build 22621.1020 die neuen Funktionen standardmäßig deaktiviert sind.

Für beide Builds sind Korrekturen verfügbar. Microsoft hat Windows Spotlight mit Themes auf der Personalisierungsseite kombiniert. Außerdem wird den Nutzern die volle Speicherkapazität aller OneDrive-Abonnements zur Verfügung gestellt und der Gesamtspeicher auf der Seite „Konten“ in der App „Einstellungen“ angezeigt.

Diese Builds enthalten auch OneDrive-Speicherwarnungen, die anzeigen, wenn der Benutzer sein Speicherlimit fast erreicht hat. Diese Warnungen werden auf der Seite „Systeme“ in der App „Einstellungen“ angezeigt.