Veeam Backup für Salesforce

Backup für Software as Service: Veeam Software Veeam Backup for Salesforce ist nun auf dem Marktplatz Salesforce AppExchange platziert. Die Lösung wird das Risiko des Verlusts von Salesforce-Daten und -Metadaten aufgrund von menschlichem Versagen, Integrationsproblemen und anderen Datenverlustszenarien mindern. Veeam Backup for Salesforce ist nativ in Salesforce integriert.

Veeam Backup for Salesforce

Diese neue Lösung von Veeam ermöglicht es Unternehmen, eine Backup-Umgebung entweder vor Ort oder in der Cloud einzurichten, die Zugriff auf und Kontrolle über Salesforce-Daten und -Metadaten bietet. Darüber hinaus ermöglicht sie IT-Abteilungen und Salesforce-Administratoren leistungsstarke, schnelle Wiederherstellungsfunktionen, einschließlich granularer und massenhafter Datenwiederherstellung von Salesforce-Datensätzen, Hierarchien, Feldern, Dateien und Metadaten. Dieses neue Angebot baut auf dem Erfolg von Veeam Backup for Microsoft 365 auf und erweitert die unternehmenstaugliche Plattform von Veeam auf eine weitere branchenführende SaaS-Umgebung.

Egal, ob es sich um einen Fehler in einem Skript, einem Datenlader oder um ein Integrationsproblem handelt, die einfache und freundliche Benutzeroberfläche (UI) von Veeam Backup for Salesforce hilft Anwendern, Probleme zu beheben und Daten mit nur wenigen Klicks abzurufen – ohne zusätzliche Backups auszuführen, lange Voll-Backup-Vergleiche durchzuführen oder Duplikate zu verursachen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Veeam Backup for Salesforce gehören:

Nativ für Salesforce: Speziell entwickelt, um Backups zu erstellen und Salesforce-Daten und -Metadaten wiederherzustellen.

Schnelle und flexible Wiederherstellung: Wiederherstellung von Salesforce-Datensätzen, -Hierarchien, -Feldern, -Dateien und -Metadaten.

Sichere Daten: Ausführen einer Backup-Umgebung überall – vor Ort oder in der Cloud (AWS, Azure, etc.).

Benutzerdefinierte Planung: Granulare Backup-Zeitpläne und Aufbewahrungseinstellungen auf Objektebene.

Vereinfachtes Management: Verwaltung mehrerer Salesforce-Instanzen auf einer Konsole.

Inkrementelle Änderungen: Kontinuierliche Erstellung von Backups mit inkrementeller Synchronisierung und flexibler Zeitplanung für Salesforce-Daten.

Einfaches und benutzerfreundliches UI: Ausführen von Sicherungsrichtlinien und Wiederherstellungsaufträgen in wenigen Minuten.

Sehen und vergleichen: Versionen von Datensätzen und Metadaten anzeigen und schnell mit der Produktion vergleichen.

Hierarchie wiederherstellen: Granulare Wiederherstellung von verknüpften Objekten in jedem Datensatz, einschließlich übergeordneter und untergeordneter Datensätze.

Der Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022, der im Auftrag von Veeam von einem unabhängigen Forschungsunternehmen durchgeführt wurde, befragte 800 unvoreingenommene IT-Führungskräfte und Implementierer auf der ganzen Welt. Dieser Bericht ergab, dass die Mehrheit der IT-Fachleute anerkennt, dass der wichtigste Grund für den Schutz von Salesforce-Daten das Potenzial für einen fehlerhaften Import oder eine fehlerhafte Aufnahme von Daten ist. Die übrigen Gründe entsprechen der gleichen Bandbreite an Risiken, mit denen auch andere IT-Plattformen konfrontiert sind, darunter: Best Practices und gesetzliche Vorschriften, Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit, sowie Fehler, die durch Benutzer, die Anwendung(en) oder die Daten-Repositories (corruption) verursacht werden.

Veeam bietet auch eine kostenlose Version dieser Lösung an: Veeam Backup for Salesforce Community Edition. Die Community Edition bietet voll funktionsfähige kostenlose Backups und Wiederherstellungen von Salesforce-Daten für Unternehmen mit 50 oder weniger Salesforce-Benutzerlizenzen.

Veeam Backup for Salesforce ist ein separates, eigenständiges Produkt, das eine Ergänzung der Veeam-Plattform darstellt. Es ist ab sofort bei den mehr als 35 000 Technologiepartnern von Veeam erhältlich und wird in ein- bis fünfjährigen Jahresabonnements pro Benutzer verkauft. Veeam bietet derzeit zwei 12-monatige Einführungspakete an:

Bis zu 300 Benutzer für 2000 USD (1934 Euro).

Unbegrenzte Anzahl von Anwendern für $10 000 USD (9668 Euro).

Kommentare zu der Nachricht

„Da die Mitarbeiter so vieler Unternehmen heute in einem hybriden Modell arbeiten, ist der Schutz von Cloud- und SaaS-Daten wichtiger denn je“, erklärt Danny Allan, CTO und Senior Vice President of Product Strategy bei Veeam: „Der Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022 hat gezeigt, dass 97 Prozent der Befragten die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Schutzes von SaaS-Anwendungen, wie Salesforce und Microsoft 365 erkannt haben. Dennoch wurde die Sicherung dieser Anwendungen in der Vergangenheit von der IT-Abteilung am häufigsten übersehen, was zu Schwachstellen, Sicherheitsrisiken, Datenverlusten und -beschädigungen führte. In Wahrheit gibt es eine gemeinsame Verantwortung zwischen jeder Cloud-Anwendung und dem Unternehmen, das SaaS-Anwendungen nutzt – aber es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, die Kontrolle über seine Daten zu behalten. Mit unserem neuen Veeam Backup for Salesforce sind wir bereit, unsere Kunden und Partner zu unterstützen, um sicherzustellen, dass ihr Geschäft mit intelligentem Backup, das auf Salesforce-APIs basiert, zuverlässig geschützt ist.“

„Veeam Backup for Salesforce ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, da es die digitale Transformation für Kunden unterstützt, indem es die Möglichkeit bietet, Salesforce-Daten und -Metadaten in der Cloud und vor Ort zu sichern und wiederherzustellen“, sagt Woodson Martin, GM von Salesforce AppExchange: „AppExchange entwickelt sich ständig weiter, um Kunden mit den richtigen Apps und Experten für ihre Geschäftsanforderungen zu verbinden.“

„Unsere Untersuchung zeigt deutlich, dass es viele Möglichkeiten gibt, geschäftskritische SaaS-Daten zu verlieren. Da die Endnutzer keine Verbindung zur Sicherung von SaaS-Anwendungen haben, sind viele Unternehmen nicht in der Lage, diese Daten zuverlässig und konsequent wiederherzustellen. Ein innovatives Produktangebot, das eine zuverlässige SaaS-Sicherung und -Wiederherstellung für Salesforce bietet, ist von entscheidender Bedeutung, damit Unternehmen die Kontrolle über strenge Datenschutz-Service-Level-Vereinbarungen im gesamten Unternehmen behalten können.“ – Christophe Bertrand, Program Director, ESG

„Es lässt sich nicht leugnen, dass es keinen Zustand absoluter Datensicherheit gibt. Das Salesforce-Backup ist eine weitere herausragende Initiative von Veeam. Je sicherer kritische Informationen sind, desto besser ist es für jede Organisation. Ich persönlich bin begeistert, da Veeam Backup for Salesforce reibungslose Integrationsszenarien und die Integrität der Metadaten ermöglicht.“ – Aleh Sadaunichy, Architekt für Infrastrukturlösungen, Lyreco