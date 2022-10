Musk kontrolliert Twitter

Nach der Übernahme von Twitter feuerte Elon Musk sofort Parag Agrawal, der die Nachfolge von Jack Dorsey als Twitter-CEO angetreten hatte, und den Finanzchef Ned Segal, die sich beide zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten und von Sicherheitskräften hinausbegleitet wurden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Ebenso Opfer der Nacht der langen Messer wurden Vijaya Gadde, der Politikchef des Unternehmens, Chefjurist Sean Edgett und Chief Customer Officer Sarah Personette.

Es ist immer noch unklar, was Musk mit Twitter vorhat, obwohl er eine Reihe von öffentlichen Kommentaren abgegeben hat. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf Schätzungen gegenüber Twitter-Investoren, dass Musk 75 Prozent der Twitter-Mitarbeiter entlassen wolle. Musk teilte den 7.500 Twitter-Mitarbeitern laut Bloomberg mit, dass die Zahl von 75 Prozent nicht zutreffend sei.

Musk hatte Twitter ursprünglich im April zum Kauf angeboten, es sich dann aber anders überlegt und versucht, im Mai auszusteigen. Am 4. Oktober änderte er seine Meinung erneut und reichte bei der Börsenaufsichtsbehörde einen Brief ein, in dem er sein Engagement für das ursprüngliche Geschäft bekräftigte. Musk hat sich diese Woche mit Twitter-Mitarbeitern getroffen und wird sich voraussichtlich am Freitag an sie wenden, nachdem die Übernahme für 44 Milliarden Dollar abgeschlossen ist.

Musk sollte am 6. und 7. Oktober befragt werden, nachdem er seine Befragung von Ende September verschoben hatte. Nur wenige Tage vor der Anhörung gab er bekannt, dass er den von seinen Anwälten ausgehandelten Vertrag doch noch einhalten würde.