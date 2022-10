Oracle Database 23c: Alles auf einfach

Nimm es leicht, lautet das Motto von Andrew Mendelsohn, Executive Vice President Database Server Technologies bei Oracle. Angesprochen auf den Druck von Seiten von SAP, dass Kunden ihre Datenbanken auf SAP HANA umzustellen und sich damit von der Oracle Datenbank zu verabschieden, erklärt er. „Wir spüren HANA etwas, aber es ist keine Mainstream Datenbank. Die meisten unserer Kunden bleiben loyal.“ Auch vor anderen Wettbewerbern erstarrt er nicht in Ehrfurcht. „Wir gewinnen viele Kunden von IBM DB2, die vom Mainframe wegwollen. Eine holländische Bank hat gerade feierlich ihren letzten Mainframe abgefackelt“. Oracle hilft in solchen Fällen gemeinsam mit seinen Partnern bei der Migration weg von jahrzehntealten COBOL-Anwendungen zu modernen Java-Applikationen.

Die Oracle Datenbank galt schon immer als leistungsstark, aber auch kompliziert. Das Benutzerhandbuch füllte mehrere Aktenordner. Mit der aktuellen Version 23 c wird jetzt die Bedienung stark vereinfacht. Oracle Database 23c, mit dem Codenamen „App Simple“, konzentriert sich auf die Vereinfachung von Anwendungen und Entwicklung. Viele Aufgaben wie Provisionierung und Patches werden jetzt automatisch erledigt.

Für gestandene Datenbank-Administratoren (DBAs) ist das allerdings ein zweischneidiges Schwert, denn wenn viele Aufgaben wegfallen, die bisher einen Großteil ihrer Arbeitszeit ausmachten, müssen sie um ihre Existenzberechtigung fürchten. Mendelsohn versucht diese Bedenken zu zerstreuen: „DBA müssen neue Skills lernen. Menschliche Performance Engineers sind immer noch besser als die Maschinen. Schemes festzulegen, bleibt eine Kernaufgabe der DBAs“.

Neue Funktionen

Oracle Database 23c „App Simple“ bietet fortschrittliche neue Funktionen, die eine höhere Entwicklerproduktivität für Anwendungen ermöglichen, die unter Verwendung von JSON, Graph oder Microservices geschrieben werden, während gleichzeitig SQL verbessert wird, um die Verwendung noch einfacher zu machen, und JavaScript als gespeicherte Prozedursprache hinzugefügt wird.

Beispielsweise führt Oracle Database 23c einen bahnbrechenden neuen Ansatz namens JSON Relational Duality ein, um die Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie Anwendungen Daten darstellen und wie relationale Datenbanken Daten speichern, zu beseitigen. JSON Relational Duality vereinfacht die Anwendungsentwicklung, da die Daten gleichzeitig als anwendungsfreundliche JSON-Dokumente und als datenbankfreundliche relationale Tabellen verwendet werden können.

„Moderne Anwendungen werden mit neuen Datentypen wie JSON und Graph, neuen Analysemethoden wie maschinelles Lernen und neuen Entwicklungsstilen wie Microservices erstellt. Die Breite und Tiefe der Datentechnologien, die von modernen Anwendungen genutzt werden, können die Entwicklung und den Betrieb von Anwendungen zunehmend komplexer machen“, sagt Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle. „Oracle Database 23c ‚App Simple‘ führt bahnbrechende neue Technologien ein, die die Entwicklung und den Betrieb dieser modernen Anwendungen erheblich erleichtern.“

Um den Datenschutz für geschäftskritische Oracle Database Services auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu verbessern, kündigte Oracle außerdem den Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service an, mit dem Unternehmen die Herausforderungen von Ransomware, Ausfällen und menschlichen Fehlern effektiver bewältigen können. Darüber hinaus führte Oracle den Oracle Full Stack Disaster Recovery Service ein, der es Kunden ermöglicht, den Disaster Recovery-Prozess für den gesamten Stack an Technologien, die zur Erstellung von Anwendungen verwendet werden, zu konfigurieren, zu überwachen und zu verwalten – einschließlich Middleware, Datenbanken, Netzwerken, Storage und Compute über die OCI-Konsole.

Kommentare von Branchenanalysten

„JSON Relational Duality in Oracle Database 23c bringt erhebliche Vereinfachung und Flexibilität für die moderne Anwendungsentwicklung“, sagt Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC. „Sie löst das uralte Problem des objektrelationalen Mismatches und bietet Entwicklern die Möglichkeit, die besten Speicher- und Zugriffsformate für jeden Anwendungsfall zu wählen, ohne sich um Datenstruktur, Datenmapping, Datenkonsistenz oder Performance-Tuning kümmern zu müssen. Keine andere spezialisierte Dokumentendatenbank bietet eine solch revolutionäre Lösung.“

„Mit über 300 neuen Funktionen und Verbesserungen, darunter JSON Relational Duality, Operational Graphs, Microservices-Unterstützung, maschinelles Lernen in Echtzeit und Unterstützung für neue Datentypen, ist die nächste Generation der Oracle Database 23c bereit, die Aufmerksamkeit der App-Entwickler auf sich zu ziehen und die Entwicklung und den Betrieb von datengesteuerten, geschäftskritischen Anwendungen extrem zu vereinfachen“, sagt Holger Müller, Vice President und Principal Analyst bei Constellation Research. „Es ist klar, dass Oracle den Codenamen ‚App Simple‘ für seine neueste Datenbank 23c wahr gemacht hat, und es wird zweifellos ein ‚must see‘ Debüt auf der CloudWorld sein.“

„Oracle Database 23c wird seinem Codenamen ‚App Simple‘ mehr als gerecht, indem es die Anwendungsentwicklung auf ein noch nie dagewesenes Niveau der Aufgabenreduzierung, Vereinfachung und Automatisierung bringt“, sagt Marc Staimer, Senior Analyst bei Wikibon. „Oracle Database 23c beendet endgültig die lang andauernde Debatte ‚relational vs. Dokument‘ mit JSON Relational Duality und bietet das Beste aus beiden Welten. Die Daten werden als Zeilen im relationalen Format gespeichert, während auf die Daten im JSON-Format zugegriffen werden kann. Entwickler können mit denselben Daten arbeiten, ohne sich um Datenstruktur, Datenzuordnung, Datenkonsistenz oder Leistungsoptimierung kümmern zu müssen.“

Verbesserungen der Entwicklerproduktivität

Oracle Database 23c bietet neue Funktionen, die Entwickler bei der Erstellung der nächsten Generation von geschäftskritischen, leistungsstarken Datenbankanwendungen unterstützen. Als einzige vollständige und einfache konvergierte Datenbank für Entwickler, Datentechniker und DBAs umfasst Oracle Database 23c JSON Relational Duality, JavaScript Stored Procedures, Property Graph Analysis von Betriebsdaten, automatisierte Handhabung von verteilten Microservices-Transaktionen (bekannt als Sagas), verbesserte Automatic Materialized Views, Echtzeit SQL Plan Management, True Cache, ML-verbesserte Vorhersage von Datenstatistiken zur Optimierung der SQL-Ausführung und native Replikation von Datenbank-Shards. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Möglichkeit, Kafka-Anwendungen direkt gegen die Oracle-Datenbank laufen zu lassen, sowie der Schutz vor nicht autorisiertem SQL über einen beliebigen Ausführungspfad durch die neue, in die Oracle-Datenbank eingebettete SQL-Firewall. Sie ist jetzt weltweit als Beta-Version für Oracle-Kunden verfügbar, die den Beta-Anmeldeprozess abschließen.

Oracle Database API for MongoDB bietet jetzt MongoDB-Kompatibilität zu Oracle

Datenbank für On-Premises-Umgebungen. Die API ermöglicht es MongoDB-Entwicklern, neue MongoDB-Anwendungen mit den ihnen vertrauten MongoDB-Tools, -Treibern und -Frameworks auf Oracle Database zu erstellen und auszuführen sowie bestehende MongoDB-Workloads auf Oracle Database zu migrieren, ohne ihre Anwendungen zu ändern.

GoldenGate 23c ist für Oracle Database 23c und frühere Versionen zertifiziert und bietet neue Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, Leistung, Diagnose und Sicherheit verbessern. Zu den Highlights gehören eine schnellere JSON-Replikationsleistung, neue Replikationsunterstützung für Blockchain und unveränderliche Tabellen sowie Anwendungs-Patching ohne Ausfallzeiten durch Edition-Based Redefinition. Darüber hinaus unterstützt OCI GoldenGate jetzt mehr als 40 neue Datenverbindungen von Oracle- und Nicht-Oracle-Quellen in Multi-Cloud-Umgebungen, einschließlich AWS und Azure, sowie neue Stream Analytics für kontinuierliche Datenintegration und Data-in-Motion-Analysen.

GoldenGate Free ermöglicht es Interessenten, Kunden, Entwicklern und Studenten, GoldenGate und seine neue Benutzeroberfläche sowie den vollständig automatisierten Replikationslebenszyklus kostenlos zu nutzen. Es ist für Entwicklungs-, Devops-, Test- und Produktionsdatenbanken mit einer Quell- oder Zieldatenbank von 20 GB oder weniger auf OCI, in anderen Clouds oder vor Ort konzipiert.

Autonomous Data Warehouse führt neue Funktionen ein, mit denen Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessern können, indem sie Daten mit dem Open-Source-Protokoll Delta Sharing und Geschäftsmodelle mit datenbankinternen Analytic Views gemeinsam nutzen. Neben der bereits vorhandenen integrierten Unterstützung für Oracle Analytics und Tools wie Tableau werden ein neues Microsoft Excel-Add-in und ein vollständiges und eingebettetes Datenintegrationstool mit Transforms verfügbar sein. Darüber hinaus bieten die neuen Oracle Application Accelerators für die Oracle E-Business Suite sofort einsetzbare Datenmodelle, KPIs und Datenintegration.

Oracle APEX 22.2 (Preview) stärkt seine Position in der Low-Code-Anwendungsentwicklung durch die Einführung von Erweiterungen für progressive Web-Apps, die ein nahezu natives mobiles Benutzererlebnis bieten. Ebenfalls verfügbar ist eine neue Workflow-Genehmigungskomponente für die Integration von Aufgabenmanagement in APEX-Anwendungen. Darüber hinaus haben Entwickler jetzt Zugang zu Out-of-the-Box-Integrationen mit Anwendungen und Daten von Drittanbietern, die eine reichhaltigere Plattform für die Anwendungsentwicklung bieten. Oracle APEX ist ein vollständig unterstütztes, kostenloses Feature von Oracle Database und Oracle Autonomous Database sowie ein Entwicklerdienst auf OCI.

Transaction Manager for Microservices Free ermöglicht die Nutzung von verteilten Transaktionen in Microservices-basierten Anwendungen, die in Kubernetes bereitgestellt werden. Mit Transaction Manager for Microservices können Kunden eine globale Transaktion erstellen, die mehrere Microservices umfasst, die in verschiedenen Programmiersprachen und auf unterschiedlichen Anwendungsplattformen entwickelt wurden. Der Transaction Manager für Microservices ist ab sofort für Interessenten, Kunden, Entwickler und Studenten kostenlos.

Tuxedo 22c bietet Verbesserungen für die Bereitstellung von Tuxedo-Anwendungen (geschrieben in C/C++ oder COBOL) in Kubernetes- und Cloud-Umgebungen sowie XA-Transaktionsinteroperabilität mit Microservices, die in Kubernetes mit Oracle Transaction Manager for Microservices bereitgestellt werden. Es umfasst gebrauchsfertige Container-Images, Beispiel-Helm-Diagramme für verschiedene Kubernetes-Distributionen, Integration mit nativen Kubernetes-Tools und -Umgebungen, neue HA-Verbesserungen und mehr Sicherheit. Die Kombination aus Tuxedo 22c und Transaction Manager for Microservices beschleunigt die Mainframe-Modernisierungsinitiativen, die in vielen großen Unternehmen laufen.

Kontinuierlicher Schutz von geschäftskritischen Datenbanken

Der Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service bietet sichere Backups und schnelle, vorhersehbare Wiederherstellungen für Oracle Database Services und Autonomous Database, die auf OCI laufen. Er nutzt datenbankbasierte Intelligenz und Automatisierung, um Transaktionen zu schützen, während sie auftreten, reduziert den Overhead bei operativen Datenbankdiensten, validiert die Wiederherstellbarkeit von Datenbanken und automatisiert sowohl Sicherungs- als auch Wiederherstellungsprozesse. Mit diesem neuen Service können Unternehmen die Auswirkungen von Ransomware, Ausfällen und menschlichen Fehlern abmildern, indem sie Datenbanken zu dem Zeitpunkt wiederherstellen, der unmittelbar vor dem Angriff, dem Ausfall oder dem Fehler lag.

Mit dem OCI Full Stack Disaster Recovery Service können Kunden den gesamten Disaster-Recovery-Prozess ihres gesamten Technologie-Stacks über die OCI-Konsole überwachen und verwalten. Mit einem einzigen Mausklick verwaltet er die Disaster Recovery für Anwendungen, Middleware, Netzwerke, Storage und Compute für eine Vielzahl von Disaster-Recovery-Topologien. Sie bietet intelligente Funktionen zur schnellen Erstellung von regionenübergreifenden Beziehungen und DR-Plänen und führt umfassende Prüfungen durch, bevor ein Disaster-Recovery-Plan ausgeführt wird, um den Erfolg in der Standby-Region sicherzustellen.

Neue Unterstützung von Oracle Autonomous Database für Anwendungen

Die Oracle E-Business Suite ist für die Ausführung auf dem Oracle Autonomous Database Service auf OCI zertifiziert, wodurch Unternehmen die Datenbankverwaltung weiter reduzieren, die Ressourcennutzung optimieren und die Kosten senken können.