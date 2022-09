Schwachstellen bei Apple

Anlässlich neuer kritischer Schwachstellen in Apple-Geräten ist Benutzern dringend anzuraten, Sicherheitspatches zu installieren, wie Hank Schless, Sr. Manager of Security Solutions bei Lookout, in einem Gastbeitrag erklärt.

Apple hat kürzlich ein Software-Update für iOS und iPadOS 15.6.1 veröffentlicht, um eine Zero-Day-Kernel-Schwachstelle zu beheben, die als CVE-2022-32917 identifiziert wurde. Apple ist ein Bericht bekannt, der seine aktive Ausbeutung in freier Wildbahn erwähnt. Diese Schwachstelle kann es einer in krimineller Absicht erstellten Anwendung ermöglichen, beliebigen Code mit Kernel-Privilegien auszuführen. Dieses CVE könnte Apple iPhone-, iPad- und iPod Touch-Modelle betreffen, was bedeutet, dass jeder, der eines dieser Geräte verwendet, sein Gerät sofort aktualisieren sollte, indem er zu Einstellungen, Allgemein und dann Softwareaktualisierung geht. Apple hat diese Schwachstelle sowohl in iOS 15.7 als auch in iOS 16 behoben.

Dies ist die achte Zero-Day-Schwachstelle, die Apple in diesem Jahr auf Betriebssystemebene behoben hat. Das iOS 15.7-Update deckt auch 10 weitere Schwachstellen unterschiedlicher Schwere ab – darunter zwei Webkit-Schwachstellen, die auch remote über eine präparierte Webseite ausgenutzt werden können, und die drei Kernel-Schwachstellen, die von der Gewährung privilegierten Zugriffs bis zur Offenlegung des Kernel-Speichers reichen.

Zusammen könnten diese CVEs einem Remote-Benutzer die Kontrolle über das Gerät gewähren, indem sie Techniken wie Exploitation for Privilege Escalation (T1404) und Drive-by Compromise (T1456) nutzen, die in der MITRE Mobile ATT&CK-Matrix zu finden sind. Angesichts der Berichte über die Kernel-Schwachstelle unter CVE-2022-32917, die in freier Wildbahn aktiv ausgenutzt wird, schlägt Lookout dringend vor, dass die Administratoren Richtlinien festlegen, die ihre Benutzer dazu ermutigen, ihre Apple-Geräte auf mindestens Version 15.7 zu aktualisieren. CVE-2022-32917 wurde gemäß den CISA-Richtlinien gemeldet, wodurch es für alle Regierungsbehörden verpflichtend ist, die Herstellerrichtlinien des Sicherheitsupdates zu befolgen.