WWDC 2022: Das sind die Neuheiten für iOS 16

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Sperrbildschirm des iPhones schon immer seine langweiligste Funktion war. Das ändert sich heute. Mit Apple iOS 16 erhalten iPhones eine Reihe von informativen und interaktiven Hintergrundbildern. Nutzer können ihren Sperrbildschirm jetzt individuell gestalten und eine Vielzahl von Stilen anwenden, die die Farbe, den Ton und das Aussehen der Oberfläche ändern. Widgets wie Wetter, Timer und Aufgabenerinnerungen können ebenfalls in den Sperrbildschirm integriert werden.

Apple hat die Art und Weise, wie Benachrichtigungen und Pings funktionieren, in den letzten iOS-Versionen schrittweise aktualisiert, und iOS 16 ist ein weiterer Schritt in Richtung Benachrichtigungsglück. Benachrichtigungen werden jetzt in der unteren Hälfte des iPhone-Displays angezeigt. Die Live-Aktivitäten sind wie die oben erwähnten Widgets für den Sperrbildschirm konsistente Module, die aktuelle Ereignisse anzeigen. Dazu gehören Spielergebnisse von Sportereignissen und aktuelle Ereignisse aus dem Kalender.

Zusammen mit den neuen Widgets und Hintergrundbildern für den Sperrbildschirm erhält auch der Fokusmodus ein Update. In iOS 16 können Nutzer Profile für die Bildschirmsperre festlegen, die dem jeweiligen Fokusmodus entsprechen, sei es für Arbeit, Ruhezustand, Persönlich oder Nicht stören. Die anpassungsfähige Funktion spiegelt das Hintergrundbild wider und zeigt an, welche Informationsmodule angezeigt werden.

Die wohl am häufigsten genutzte iOS-App, Messages, erhält neue Funktionen, darunter das Rückgängigmachen von Sendungen und die Möglichkeit, ausgehende Nachrichten zu bearbeiten. (Das ist wie die Funktion „Tweet bearbeiten“, auf die Twitter-Nutzer schon lange gewartet haben.) Shareplay wird ebenfalls in die Messages-App integriert, so dass Nutzer Shareplay-unterstützte Apps wie Disney+ und YouTube über die Messages-Plattform übertragen können. Außerdem gibt es neue Diktierfunktionen, darunter die Möglichkeit, Spracheingaben grammatikalisch zu korrigieren und automatisch zu interpunktieren, sodass es einfacher denn je ist, Textnachrichten mündlich zu beantworten.

Neben der Erweiterung des Katalogs kompatibler Händler und Akzeptanzstellen bietet Apple Pay jetzt auch eine Finanzierungsoption namens Pay Later. Pay Later ermöglicht es Nutzern, die Zahlungen auf vier gleiche Raten über sechs Wochen aufzuteilen, ohne Zinsen und Gebühren. Pay Later wird überall akzeptiert, wo Apple Pay verfügbar ist, was den Nutzern mehr Freiheit bei ihren Kaufentscheidungen gibt. Alle anstehenden Zahlungen können über die Wallet-App durch die Ratenzahlungsoption verfolgt werden.

Neben den zahlreichen bestehenden Funktionen zum Teilen von Familienmitgliedern auf iOS können Gruppenmitglieder mit iCloud Shared Libraries Fotos und Videos in gemeinsamen Alben hochladen, verteilen und synchronisieren. Inhalte, die mit der Kameraeinstellung „Gemeinsame Mediathek“ aufgenommen werden, werden automatisch in das entsprechende Album geladen. Um die Kontrolle zu behalten, können Sie die Bilder, die für andere Mitglieder freigegeben werden, selbst auswählen.

Live-Text und visuelles Nachschlagen sind zwei neue Funktionen, die mit iOS 16 in Apples Fotos-App Einzug halten. Erstere nutzt die Intelligenz des Geräts, um Text von Bildern zu unterscheiden und direkt in der App zu übersetzen. Beeindruckend ist, dass diese KI-Funktion auch bei Videos funktioniert. Sie halten einfach am gewünschten Bild an und lassen Live Text seine Arbeit tun. Visual Look Up isoliert Personen (anstelle von Text) von Bildhintergründen. Die Funktion wurde entwickelt, um Menschen, Tiere und sogar Statuen zu erkennen und ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Bilder auszuschneiden und einzufügen.

Apple Maps erhält eine Aktualisierung und wird bald in 11 weiteren Ländern verfügbar sein, darunter die Schweiz, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, Frankreich und die Niederlande. Die App-Aktualisierung bietet 3D-ähnliche Renderings von Orten, die beliebten Gegenden wie Las Vegas, Miami und Sydney mehr Tiefe und Details verleihen. Die Karten erhalten außerdem eine Multistopp-Funktion, mit der Nutzer bis zu 15 Stopps pro Route einrichten können. iOS 16 bietet zusätzlich Radwege und

Die Home-App bekommt ein neues Gesicht. Die neueste Version des Smart Home-Hubs präsentiert die meisten, wenn nicht sogar alle IoT-Produkte auf der Startseite der Anwendung. So müssen Sie nicht mehr durch die Menüs scrollen und navigieren, um auf Szenen, Kameras, Klima- und Lichtsteuerungen zuzugreifen. Apple ist eines der vielen großen Technologieunternehmen, die sich an Matter beteiligen, einem neuen Smart-Home-Standard, der die Verbindung unserer IoT-Produkte vereinfachen soll und im Herbst dieses Jahres eingeführt wird.

Die iOS Mail-App erhält eine Reihe neuer Tools, wie z. B. E-Mail-Planung und die Möglichkeit, ausgehende Nachrichten abzubrechen, bevor sie den Empfänger erreichen. Wie bei Gmail und Outlook weist die neue Mail-App darauf hin, wenn sie feststellt, dass man einen wichtigen Teil der Nachricht vergessen hat (z. B. einen Anhang nicht hochzuladen, obwohl das Wort „Anhang“ im Text vorkommt). Für eine stärkere Automatisierung können Nutzer jetzt die Benachrichtigungen „Später erinnern“ und „Nachverfolgen“ einstellen, um sich an ihre jeweiligen Aktionen zu erinnern.