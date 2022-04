AWS mit drei neuen Services

AWS IoT TwinMaker ist ein neuer Service, mit dem Entwickler schneller und einfacher digitale Zwillinge von realen Systemen wie Gebäuden, Fabriken, Industrieanlagen und Produktionslinien erstellen können. Digitale Zwillinge sind virtuelle Repräsentationen physischer Systeme, die reale Daten verwenden, um die Struktur, den Zustand und das Verhalten der Objekte, die sie darstellen, nachzuahmen, und die mit neuen Daten aktualisiert werden, wenn sich die Bedingungen ändern. AWS IoT TwinMaker erleichtert Entwicklern die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen wie Gerätesensoren, Videokameras und Geschäftsanwendungen und kombiniert diese Daten, um einen Wissensgraphen zu erstellen, der die reale Umgebung modelliert. Mit AWS IoT TwinMaker können viel mehr Kunden digitale Zwillinge verwenden, um Anwendungen zu erstellen, die reale Systeme widerspiegeln, die betriebliche Effizienz verbessern und Ausfallzeiten reduzieren. Für die Nutzung von AWS IoT TwinMaker fallen keine Vorabverpflichtungen oder Gebühren an, und die Kunden zahlen nur für den Zugriff auf die Daten, die für die Erstellung und den Betrieb digitaler Zwillinge verwendet werden. Um mit AWS IoT TwinMaker zu beginnen, besuchen Sie aws.amazon.com/iot-twinmaker.

Industrieunternehmen sammeln und verarbeiten riesige Datenmengen über ihre Anlagen und Einrichtungen aus Quellen wie Anlagensensoren, Videokameras und Geschäftsanwendungen (z. B. Enterprise Resource Planning-Systeme oder Projektmanagement-Systeme). Viele Kunden möchten diese Datenquellen kombinieren, um ein virtuelles Abbild ihrer physischen Systeme (einen so genannten digitalen Zwilling) zu erstellen, mit dessen Hilfe sie die Betriebsleistung simulieren und optimieren können. Die Erstellung und Verwaltung digitaler Zwillinge ist jedoch selbst für die technisch fortschrittlichsten Unternehmen schwierig. Um digitale Zwillinge zu erstellen, müssen Kunden verschiedene Datentypen aus unterschiedlichen Quellen manuell miteinander verbinden (z. B. Zeitseriensensordaten von Geräten, Videofeeds von Kameras, Wartungsaufzeichnungen von Geschäftsanwendungen usw.). Anschließend müssen die Kunden einen Wissensgraphen erstellen, der den gemeinsamen Zugriff auf alle verbundenen Daten ermöglicht und die Beziehungen zwischen den Datenquellen und der physischen Umgebung abbildet. Um den digitalen Zwilling zu vervollständigen, müssen die Kunden eine virtuelle 3D-Darstellung ihrer physischen Systeme (z. B. Gebäude, Fabriken, Anlagen, Produktionslinien usw.) erstellen und die realen Daten über die 3D-Visualisierung legen – und dann sicherstellen, dass der digitale Zwilling auf dem neuesten Stand gehalten wird, wenn sich die Bedingungen ändern. Sobald sie über eine virtuelle Darstellung ihrer realen Systeme mit Echtzeitdaten verfügen, können Kunden Anwendungen für Anlagenbetreiber und Wartungsingenieure entwickeln, die maschinelles Lernen und Analysen nutzen können, um geschäftliche Erkenntnisse über die Echtzeit-Betriebsleistung ihrer physischen Systeme zu gewinnen. Da die erforderliche Arbeit komplex ist, ist die große Mehrheit der Unternehmen nicht in der Lage, digitale Zwillinge zur Verbesserung ihrer Abläufe zu nutzen.

Mit AWS IoT TwinMaker lassen sich digitale Zwillinge von realen Systemen wesentlich schneller und einfacher erstellen. Mit AWS IoT TwinMaker können Entwickler schnell damit beginnen, digitale Zwillinge von Geräten, Anlagen und Prozessen zu erstellen, indem sie AWS IoT TwinMaker mit Datenquellen wie Anlagensensoren, Video-Feeds und Geschäftsanwendungen verbinden. AWS IoT TwinMaker enthält integrierte Konnektoren für Amazon Simple Storage

Service (Amazon S3), AWS IoT SiteWise und Amazon Kinesis Video Streams (oder Kunden können ihre eigenen Konnektoren für Datenquellen wie Amazon Timestream, Snowflake und Siemens MindSphere hinzufügen), um die Erfassung von Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu erleichtern. AWS IoT TwinMaker erstellt automatisch einen Wissensgraphen, der die Beziehungen der angeschlossenen Datenquellen kombiniert und versteht, sodass der digitale Zwilling mit Echtzeitinformationen aus dem modellierten System aktualisiert werden kann. Kunden können vorhandene 3D-Modelle (z. B. CAD- und BIM-Dateien, Punktwolken-Scans usw.) direkt in AWS IoT TwinMaker importieren, um auf einfache Weise 3D-Visualisierungen des physischen Systems zu erstellen und die Daten aus dem Wissensgraphen über die 3D-Visualisierungen zu legen, um den digitalen Zwilling zu erstellen. Sobald der digitale Zwilling erstellt wurde, können Entwickler ein AWS IoT TwinMaker-Plugin für Amazon Managed Grafana verwenden, um eine webbasierte Anwendung zu erstellen, die den digitalen Zwilling auf den Geräten anzeigt, die Anlagenbetreiber und Wartungstechniker zur Überwachung und Inspektion von Anlagen und Industriesystemen verwenden. So können Entwickler beispielsweise eine virtuelle Darstellung einer Metallverarbeitungsanlage erstellen, indem sie Daten von den Sensoren der Anlage mit Echtzeitvideos der verschiedenen in Betrieb befindlichen Maschinen und der Wartungshistorie dieser Maschinen verknüpfen. Die Entwickler können dann Regeln einrichten, um die Anlagenbetreiber zu alarmieren, wenn Anomalien im Ofen der Anlage festgestellt werden (z. B. Überschreitung eines Temperaturschwellenwerts), und diese Anomalien auf einer 3D-Darstellung der Anlage mit Echtzeitvideos von den Öfen anzeigen, was den Betreibern helfen kann, schnelle Entscheidungen über eine vorausschauende Wartung zu treffen, bevor ein Ofen ausfällt.

Siemens Digital Industries Software ist ein führender Anbieter von industrieller Software, einschließlich digitaler Zwillingslösungen, die Informationstechnologie und Betriebstechnologie über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg durch Design, Fertigung, Produktion und Service verbinden. „Durch diese Zusammenarbeit können wir AWS IoT TwinMaker und andere AWS-Services innerhalb der Low-Code-, Datenmanagement-, Visualisierungs-, Simulations- und Industrial-IoT-Anwendungen in unserem Xcelerator-Portfolio nutzen. Das macht es für Kunden einfacher, Digital-Twin-Lösungen zu erstellen, die von den einfachsten bis zu den komplexesten Anwendungsfällen skaliert werden können“, sagte Brenda Discher, Senior Vice President für Global Strategy & Marketing, Siemens Digital Industries Software. „Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, die Produktivität und Flexibilität in der Fertigung zu erhöhen, die Materialkosten zu optimieren und ihre Energie- und Nachhaltigkeitsziele besser zu erreichen.“

Amazon Aurora Serverless v2, die nächste Generation von Amazon Aurora Serverless, skaliert automatisch auf Hunderttausende von Transaktionen im Bruchteil einer Sekunde, um selbst die anspruchsvollsten Anwendungen zu unterstützen. Amazon Aurora Serverless v2 skaliert die Kapazität in fein abgestuften Schritten auf der Grundlage der Anforderungen einer Anwendung und bietet Kunden Kosteneinsparungen von bis zu 90 % im Vergleich zur Bereitstellung von Datenbankkapazität für Spitzenlasten. Amazon Aurora Serverless v2 umfasst auch die Funktionen von Amazon Aurora für hohe Verfügbarkeit, Leistung und Ausfallsicherheit mit geringer Latenz und schnellen Abfragen. Für die Nutzung von Amazon Aurora Serverless v2 gibt es keine Vorabverpflichtungen oder zusätzliche Kosten, und Kunden zahlen nur für die genutzte Datenbankkapazität. Um mit Amazon Aurora Serverless v2 zu beginnen, besuchen Sie aws.amazon.com/aurora/serverless.

Kunden stehen bei der Verwaltung von Datenbankkapazitäten oft vor einem Dilemma: Sie stellen zu viel bereit und geben zu viel aus, oder sie unterschätzen den Kapazitätsbedarf und riskieren Ausfallzeiten der Anwendung. Seit der Einführung im Jahr 2018 wird Amazon Aurora Serverless von Zehntausenden von Kunden als kosteneffiziente Datenbankoption für Anwendungen mit seltenem, intermittierendem oder unvorhersehbarem Datenverkehr, wie Test- und Entwicklungsarbeitslasten, genutzt. V1 von Amazon Aurora Serverless skaliert die Datenbankkapazität innerhalb von fünf bis 50 Sekunden, indem die Kapazität jedes Mal verdoppelt wird, wenn sie benötigt wird – und da sie serverlos ist, müssen sich die Kunden nicht um die Verwaltung der Datenbankkapazität kümmern. Um jedoch eine größere Vielfalt an Produktionsarbeitslasten mit Amazon Aurora Serverless ausführen zu können, müssen die Kunden die Kapazität in Sekundenbruchteilen und in präziseren Schritten skalieren. Diese Kunden möchten auch die Vorteile der gesamten Bandbreite der Amazon Aurora-Funktionen nutzen.

Amazon Aurora Serverless v2 skaliert Datenbankarbeitslasten automatisch auf Hunderttausende von Transaktionen im Bruchteil einer Sekunde, um selbst die anspruchsvollsten Anwendungen zu unterstützen. Anstatt die Kapazität jedes Mal zu verdoppeln, wenn eine Arbeitslast skaliert werden muss, überwacht Amazon Aurora Serverless v2 kontinuierlich die Datenbankaktivität und passt die Kapazität in fein abgestuften Schritten an, um genau die richtige Menge an Datenbankressourcen bereitzustellen, die eine Anwendung benötigt. Mit Amazon Aurora Serverless v2 zahlen Kunden nur für die Kapazität, die sie verbrauchen, was im Vergleich zu den Kosten für die Bereitstellung von Spitzenkapazitäten bis zu 90 % der Datenbankkosten einsparen kann. Amazon Aurora Serverless v2 bietet außerdem die gesamte Bandbreite der Amazon Aurora-Funktionen, einschließlich der Verwendung mehrerer AWS Availability Zones für hohe Verfügbarkeit, Global Database für lokale Lesevorgänge mit geringer Latenz, Read Replicas für hohe Leistung und Parallel Query für schnellere Abfragen. Infolgedessen ist Amazon Aurora Serverless v2 ideal für eine viel breitere Palette von Anwendungen. Beispielsweise kann Amazon Aurora Serverless v2 jetzt Unternehmen unterstützen, die Hunderttausende von Anwendungen haben und die Kapazität über ihre gesamte Datenbankflotte hinweg verwalten müssen, sowie Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, die mandantenfähige Umgebungen mit Hunderttausenden von Datenbanken haben, von denen jede einen anderen Kunden unterstützt.

„Amazon Aurora ist die erste relationale Datenbank, die von Grund auf für die Cloud entwickelt wurde. Heute entscheiden sich mehr als hunderttausend Kunden dafür, ihre Datenbankarbeitslasten auf Amazon Aurora auszuführen, weil es die Leistung und Verfügbarkeit der hochwertigsten kommerziellen Datenbanken zu einem Zehntel der Kosten bietet“, sagt Swami Sivasubramanian, Vice President of Databases, Analytics, and Machine Learning bei AWS. „Mit der nächsten Generation von Amazon Aurora Serverless ist es für Kunden jetzt noch einfacher, die Beschränkungen von Datenbanken der alten Garde hinter sich zu lassen und die immensen Kosteneinsparungen einer skalierbaren On-Demand-Kapazität mit allen fortschrittlichen Funktionen von Amazon Aurora zu genießen.“

AWS Amplify Studio, eine neue visuelle Entwicklungsumgebung zum Erstellen von Benutzeroberflächen (UIs) für Webanwendungen, erweitert AWS Amplify, sodass Entwickler vollständig anpassbare Webanwendungen auf AWS mit minimaler Codierung erstellen können. Heute verwenden Kunden wie Amazon Music, Credit Genie, Neiman Marcus, Noom, Orangetheory Fitness und State Auto AWS Amplify, um AWS-Services (z. B. Datenbank, Rechenleistung, Speicher usw.) einfacher zu konfigurieren und bereitzustellen, um ihre Anwendungen zu betreiben. AWS Amplify Studio erweitert die Funktionen von AWS Amplify und bietet eine einheitliche visuelle Entwicklungsumgebung für die Erstellung funktionsreicher Webanwendungen auf AWS – von der Bereitstellung der AWS-Services, die die Anwendung betreiben, bis hin zur Erstellung dynamischer Benutzeroberflächen. Entwickler können AWS Amplify Studio verwenden, um eine Benutzeroberfläche mit einer Bibliothek vorgefertigter Komponenten (z. B. Schaltflächen, Newsfeeds, Benutzerregistrierungsformulare usw.) zu erstellen, mit UX-Designern zusammenzuarbeiten und ihre Benutzeroberfläche über eine visuelle Schnittstelle mit AWS-Services zu verbinden, ohne Code schreiben zu müssen. AWS Amplify Studio konvertiert dann die Benutzeroberfläche in JavaScript- oder TypeScript-Code, was Entwicklern das Schreiben von Tausenden von Codezeilen erspart und es ihnen ermöglicht, das Design und Verhalten ihrer Webanwendungen mithilfe vertrauter Programmiersprachen vollständig anzupassen. Für die Nutzung von AWS Amplify Studio fallen keine Vorabgebühren oder Verpflichtungen an, und Kunden zahlen nur für die AWS-Services, die zur Ausführung ihrer Anwendung verwendet werden. Um mit AWS Amplify Studio zu beginnen, besuchen Sie aws.amazon.com/amplify/studio.

Die meisten Cloud-basierten Webanwendungen bestehen im Großen und Ganzen aus drei Teilen – einer Benutzeroberfläche, mit der die Benutzer interagieren, einer Geschäftslogik, die definiert, wie die Webanwendung funktioniert, und den Backend-Cloud-Services, die eine Reihe von Funktionen bereitstellen (z. B. Benutzerauthentifizierung, Datenbanken, Objektspeicher usw.). Heutzutage wählen Entwickler in der Regel einen von zwei Wegen, um eine moderne Webanwendung zu erstellen. Sie können den Anwendungscode selbst schreiben, was ihnen eine genaue Kontrolle über die fertige Webanwendung gibt, aber oft wochenlang Zeit und Mühe erfordert, einschließlich der Bereitstellung der Backend-Dienste, des Schreibens der Geschäftslogik und der Zusammenarbeit mit UX-Designern an der Benutzeroberfläche. Alternativ können Entwickler Low-Code-Tools verwenden, um schnell eine Anwendung zu erstellen. Die mit diesen Tools erstellten Anwendungen sind jedoch oft weniger anpassbar und erweiterbar, da die Entwickler keinen eigenen Anwendungscode schreiben können oder proprietäre Frameworks und Programmiersprachen verwenden müssen, die restriktiver sind als gängige Programmiersprachen wie JavaScript und TypeScript. Was Entwickler stattdessen wollen, ist eine Lösung, die die Präzision des selbst geschriebenen Codes mit der Geschwindigkeit eines Low-Code-Tools kombiniert, sodass sie ihren Kunden innovative, neue Funktionen deutlich schneller zur Verfügung stellen können.

Mit AWS Amplify Studio können Entwickler schnell und mit minimalem Programmieraufwand eine Webanwendung auf AWS erstellen und gleichzeitig das Design und Verhalten ihrer Anwendung mithilfe vertrauter Programmiersprachen vollständig anpassen. Zu Beginn verwenden die Entwickler die visuelle Entwicklungsumgebung von AWS Amplify Studio, um automatisch die AWS-Services bereitzustellen (z. B. Amazon Cognito für die Authentifizierung, Amazon DynamoDB für eine Datenbank, Amazon S3 für die Speicherung usw.), die ihre Anwendung betreiben werden. Entwickler können dann ihre Benutzeroberfläche mithilfe der Bibliothek von AWS Amplify Studio mit vorgefertigten Benutzeroberflächenkomponenten erstellen, Daten oder Funktionen von AWS-Services mit nur wenigen Klicks in ihre Benutzeroberfläche integrieren und mit UX-Designern über eine Integration mit Figma (einem beliebten Tool zum Entwerfen und Prototypisieren von Benutzeroberflächen) zusammenarbeiten – und das alles, ohne Code zu schreiben. Sobald die Benutzeroberfläche fertiggestellt ist, wird sie von AWS Amplify Studio automatisch in JavaScript- oder TypeScript-Code übersetzt, so dass Entwickler die Flexibilität haben, das Design oder Verhalten ihrer Anwendung vollständig anzupassen, um die beste Endbenutzererfahrung zu bieten. Mit AWS Amplify Studio erhalten Entwickler die Präzision des Schreibens ihres eigenen Anwendungscodes mit der Geschwindigkeit eines Low-Code-Tools, sodass sie schneller funktionsreiche, vollständig anpassbare Anwendungen auf AWS erstellen können.

„Entwickler sagen uns, dass sie Tools wünschen, die sie bei der Entwicklung auf AWS produktiver machen, ohne die Präzision zu opfern, die sie benötigen, um ihren Endbenutzern maßgeschneiderte Erfahrungen zu bieten“, sagt Ken Exner, Director of AWS Developer Tools bei AWS. „Mit AWS Amplify Studio erweitern wir die schnelle, flexible Backend-Entwicklungserfahrung, die Kunden bei der Verwendung von AWS Amplify schätzen, auf den UI-Erstellungsprozess, sodass sie funktionsreiche Webanwendungen mit minimaler Codierung erstellen können. AWS Amplify Studio ist für jeden Entwickler, der Webanwendungen auf AWS erstellt, ein entscheidender Faktor, da es eine höhere Produktivität ermöglicht, ohne die Kontrolle über den gesamten Anwendungsentwicklungsprozess zu verlieren.“

Die drei neuen Services sind ab sofort auch in Europa über die Region Frankfurt verfügbar.