Purview: Neuer Name für Microsofts Compliance- und Data-Governance-Produkte

Microsoft hat die im vergangenen Herbst vorgestellte Azure Purview-Plattform für die Datenverwaltung erweitert. Unter dem Namen Microsoft Purview bietet der Softwarekonzern ab sofort auch einige seiner Microsoft 365 Compliance- und Governance-Produkte an.

Die Purview-Suite soll Kunden helfen, ihre Assets über ihren gesamten Datenbestand hinweg zu sehen, sensible Daten über Clouds, Anwendungen und Endpunkte hinweg zu schützen und zu verwalten sowie Risiken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verwalten. Zu ihr gehören nun unter anderem Microsoft 365 Advanced Audit, Microsoft Compliance Manager, Office 365 Customer Lockbox und Microsoft 365 Compliance Center.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen an, dass Microsoft Purview Data Loss Prevention für macOS jetzt allgemein verfügbar ist. Microsoft fügte mehr als 50 neue Klassifizierer zu seinem Katalog für sensible Informationen hinzu. Microsoft Purview eDiscovery (Premium) wird um weitere Funktionen erweitert, um die Identifizierung von relevanten Daten in Teams zu verbessern. Weitere Details zu neuen und aktuellen Ankündigungen in diesem Bereich bietet Microsofts Blogbeitrag.