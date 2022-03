22 Milliarden Dollar Umsatz mit Mobile Games

Spielen, bis es kracht. Die derzeitige Nostalgie der 1990er- und 2000er-Jahre hinterlässt ihre Spuren in den unterschiedlichsten Branchen. Mit der Rückkehr von Nokia im Jahr 2017 erlebte auch das Kult-Spiel Snake ein regelrechtes Revival. Inzwischen gibt es eine ständig-wachsende Bandbreite an Spiele-Apps. Die sogenannten Mobile Games dienen als unkomplizierter Zeitvertreib und kurze Unterhaltung für zwischendurch. Das Angebot reicht von Fantasy-Action-Rollenspielen bis hin zu Worträtseln. Somit kommt jeder, im wahrsten Sinne des Wortes, auf seine Kosten. Das haben auch die App-Hersteller längst begriffen und investieren laufend in neue Gaming-Formate.

Die Daten- und Analyseexperten von data.ai haben die boomende App-Wirtschaft genau unter die Lupe genommen und legen ihre Erkenntnisse im aktuellen Quartalsbericht „State of Mobile Gaming Report“ dar. 73 Prozent der Ausgaben investierten die Nutzer bei Google Play und 60 Prozent im iOS-App Store in Mobile Games. Das sind Gesamtausgaben von 22 Milliarden Dollar und damit der höchste Wert aller Zeiten.

Gesamtausgaben für Spiele haben sich fast verdoppelt

Die Zahl der Downloads bei Google Play stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf insgesamt 14 Milliarden Dollar. Auf Spiele entfallen 44 Prozent aller Google Play-Downloads und 28 Prozent aller iOS-Downloads. Betrachtet man das Niveau vor der Pandemie, so fällt auf, dass die durchschnittlichen wöchentlichen Downloads von Spielen zwischen Q1 2019 und Q1 2022 um 45 Prozent gestiegen sind. Die 22 Milliarden Dollar, die in diesem Quartal mit mobilen Spielen eingenommen wurden, stellen einen neuen Q1-Rekord dar. Was jedoch noch deutlicher wird, ist der Anstieg innerhalb der letzten zwei Jahre. Die neuesten vierteljährlichen Prognosen von data.ai zeigen den beachtlichen Anstieg der Ausgaben für Mobile Games im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau, wobei die vierteljährliche Gesamtsumme im Vergleich zu Q1 2020 um 42 Prozent gestiegen ist. Dies kann besonders auf die Reduzierung der sozialen Kontakte zurückgeführt werden, die den Griff zum Handy noch attraktiver gemacht hat.

Der Einfluss von Games auf die App-Wirtschaft liegt auf der Hand: Insgesamt gehen 65 Cent jeden Dollars, der in den App-Stores ausgegeben wird, an Spiele-Entwickler. Bei Google Play ist der Anteil jedoch noch höher. Android-Nutzer investieren durchschnittlich 73 Cent jeden Dollars in Games.

Free Fire bleibt auf Platz 1

Das am häufigsten heruntergeladene Spiel des gesamten vergangenen Jahres steht auch im Q1 2022 auf dem ersten Platz der Liste. Free Fire wurde von Garena Online aus Singapur veröffentlicht und fällt in das Battle-Royale-Genre. Hinter dem Erfolg steckt auch eine Prise cleveres Marketing: Der Herausgeber hat das Spiel für leistungsschwache Mobilgeräte optimiert, kurze Spielmissionen entworfen und sogar einen Charakter rund um den Fußballer Ronaldo geschaffen. In der Rangliste der monatlich aktiven Nutzer konnte ROBLOX seinen Spitzenplatz halten, aber das Spiel verlor den ersten Platz im Bereich „Consumer Spend“ an Genshin Impact.

Verwirrung um Wordle

Damit, dass es Wordle in die Charts der monatlich aktiven Nutzer schaffen würde, hat wohl niemand gerechnet. Denn eigentlich wird das Worträtselspiel ausschließlich über den Browser angeboten und ist somit kein Mobile Game. In kürzester Zeit zog das Spiel Millionen von Nutzer an und wurde schließlich sogar an die New York Times verkauft. Steven Cravotta ergriff die Chance und entwickelte eine mobile Version für Smartphones. Den Geldsegen spendete er jedoch für wohltätige Zwecke.