HP kauft Poly für 1,7 Milliarden Dollar

HP hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Poly (ehemals Plantronics) für einen Kaufpreis von 1,7 Milliarden Dollar getroffen. Die Transaktion hat, einschließlich Schulden, ein Gesamtvolumen von rund 3,3 Milliarden Dollar. Das Angebot von HP in Höhe von 40 Dollar je Aktie entspricht einem Aufschlag von etwa 53 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Poly.

HP will mit der Akquisition „seine Marktchancen bei hybriden Arbeitslösungen weiter stärken und das Unternehmen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung positionieren“. Das Unternehmen verweist auf einen Bericht von Frost & Sullivan mit dem Titel „State of the Global Video Conferencing Devices Market“, in dem vorhergesagt wird, dass 75 Prozent der Büroangestellten in neue Hardware investieren werden, um ihre hybriden Arbeitsumgebungen zu verbessern.

Die Aktien von HP fielen im vorbörslichen Handel aufgrund dieser Nachricht um 1,4 Prozent, während die Aktien von Poly im gleichen Zeitraum um 49 Prozent stiegen.

Vor der Umbenennung in Poly hatte Plantronics seine Interessen zwischen dem Verbraucher- und dem Geschäftskundenmarkt aufgeteilt. Seit der Umbenennung 2018 konzentriert sich das Unternehmen jedoch ausschließlich auf Bürogeräte.

Diese Transaktion folgt auf die Übernahme von Teradici im vergangenen Jahr, einem Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von High-Performance-Computing für hybride Arbeitsumgebungen spezialisiert hat, und deutet auf eine deutliche Verlagerung der Prioritäten in Richtung hybrides Arbeiten hin.