Python Programmiersprache soll doppelt so schnell werden

Guido van Rossum, der vor 30 Jahren die populäre Programmiersprache Python geschaffen hat, hat seine Ambitionen skizziert, sie doppelt so schnell zu machen - und damit eine zentrale Schwäche von Python im Vergleich zu schnelleren Sprachen wie C++ zu beheben.

Die schleppende Geschwindigkeit von Core Python (CPython) ist einer der Gründe, warum andere Implementierungen wie Pyston entstanden sind. Die mangelnde Leistung erklärt zum Teil, warum Python in Richtung Data Science und maschinelles Lernen gravitiert ist, wo viele Arbeitslasten an Grafikkarten (GPUs) übergeben werden. Der andere Grund für diese Neuausrichtung ist die Fülle an feldspezifischen Bibliotheken, von NumPy bis zum von Google unterstützten TensorFlow-Framework für maschinelles Lernen.

In einem Beitrag zum US PyCon Language Summit in dieser Woche veröffentlichte van Rossum ein Dokument auf dem Microsoft-eigenen GitHub. Darin beschreibt er einige seiner Ambitionen, Python zu einer schnelleren Sprache zu machen, und verspricht, die Geschwindigkeit in Python 3.11 zu verdoppeln – einem von drei Python-Zweigen, die nächstes Jahr in einer Pre-Alpha-Version erscheinen werden.

Der Python-Schöpfer wurde im November von Microsoft eingestellt, die ihn aus dem Ruhestand holte, nachdem er bei Dropbox geholfen hatte, vier Millionen Zeilen Python-Code zu bewältigen.

Ihm wurde bei Microsoft „die Freiheit gegeben, sich ein Projekt auszusuchen“ und er fügt hinzu, dass er sich entschieden habe, zu meinen Wurzeln zurückzukehren.

Microsoft hat sich auf verschiedene Weise für Python eingesetzt, unter anderem mit kostenlosen Python-Kursen, die als Einstieg in die Azure-Cloud-KI-Dienste dienen, mit der Unterstützung durch die Python-Erweiterung VS Code und mit Python auf Windows 10. Außerdem ist das Unternehmen seit 2006 Sponsor der Python Software Foundation (PSF) und hat sie in diesem Jahr mit 150.000 Dollar unterstützt.

Laut van Rossum hat Microsoft ein kleines Python-Team finanziert, das sich um Leistungsverbesserungen in der interpretierten Sprache kümmern soll. Microsoft beschäftigt derzeit fünf Kernentwickler, die zur Entwicklung von CPython beitragen, darunter Brett Cannon, Steve Dower, Guido van Rossum, Eric Snow und Barry Warsaw – allesamt Veteranen in der Python-Kernentwicklergemeinde.

Snow hat an der Multithreading-Leistung in Python über Subinterpreter gearbeitet. Dower dient als Build-Manager und ist seit der Veröffentlichung von Python 3.5 ein CPython-Experte für Windows. Warsaw trägt zum Python Steering Council, dem Python Security Response Team und der Liste der Python Release Managers bei.

Angesichts der jüngsten Angriffe auf die Software-Lieferkette konzentriert sich Microsoft auch auf die Absicherung des wichtigsten Paket-Repositorys PyPI (Python Package Index).

Für Code, der bereits in C geschrieben ist, wie NumPy und TensorFlow, I/O-gebundenen Code, Multi-Threading-Code und Code, der algorithmisch ineffizient ist, wird es jedoch keine großen Vorteile geben.