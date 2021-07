Cloud Telefonie: Das sind die Eigenschaften & Vorteile

Schon seit einiger Zeit befindet sich die Welt der Telekommunikation in einem deutlichen und vor allem rasanten Wandel. Schon lange ist die Telefonie über ISDN als Standard von der Telefonie über das Internet, also über VoIP, abgelöst. Doch es ist auch durchaus davon auszugehen, dass eine weitere große Veränderung in der Welt der Telekommunikation ansteht. Die Rede ist von einer neuen Art der Telefonanlage, oder präziser ausgedrückt, von Cloud-Telefonanlagen.