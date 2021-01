Sophos deckt Kryptominer auf

Das jetzt von Sophos aufgedeckte MrbMiner-Botnetz ist seit dem Sommer 2020 in Betrieb. Es wurde erstmals im September letzten Jahres in einem Bericht von Tencent Security detailliert beschrieben. Laut Tencent startete MrbMiner Brute-Force-Angriffe auf Microsoft SQL Server (MSSQL)-Datenbanken, um Zugang zu schwach gesicherten Administratorkonten zu erhalten.

Sobald das Botnet eingedrungen war, erstellte es ein Backdoor-Konto mit den Anmeldedaten Default/@fg125kjnhn987 und lud einen Kryptominer von Domains wie mrbftp.xyz oder mrbfile.xyz herunter und installierte ihn.

In dem Bericht von Sophos haben Forscher heute den Modus Operandi dieses Botnets genauer analysiert. Sie untersuchten die Malware-Payloads, Domain-Daten und Server-Informationen und fanden mehrere Hinweise, die sie zu einem legitimen iranischen Unternehmen zurückführten.

„Wenn wir sehen, dass Web-Domains, die zu einem legitimen Unternehmen gehören, in einen Angriff verwickelt sind, ist es viel üblicher, dass die Angreifer einfach eine Website ausnutzen, um (vorübergehend, in den meisten Fällen) ihre Web-Hosting-Funktionen zu nutzen, um einen toten Punkt zu schaffen, an dem sie die Malware-Nutzlast hosten können“, erklären die Sophos Forscher Andrew Brandt und Gabor Szappanos. „Aber in diesem Fall ist der Besitzer der Domain in die Verbreitung der Malware verwickelt.“

Laut Sophos werden mehrere MbrMiner-Domains, die zum Hosten der Cryptominer-Payloads verwendet wurden, auf demselben Server gehostet, der zum Hosten von vihansoft.ir verwendet wird, der Website einer legitimen im Iran ansässigen Software-Entwicklungsfirma.

Darüber hinaus wurde die Domain vihansoft.ir auch als Command-and-Control (C&C)-Server für die MbrMiner-Operation verwendet und wurde auch als Host für bösartige Nutzdaten gesehen, die heruntergeladen und auf gehackten Datenbanken bereitgestellt wurden.

Einer der Gründe, warum sich das iranische Unternehmen nicht die Mühe gemacht hat, seine Spuren besser zu verwischen, liegt an seinem Standort. In den letzten Jahren sind iranische Cyberkriminelle immer dreister und unvorsichtiger geworden, da sie erkannt haben, dass die iranische Regierung ihre Bürger nicht an westliche Regierungen ausliefert.

Zu den bemerkenswerten Cybercrime-Operationen, die in der Vergangenheit mit dem Iran in Verbindung gebracht wurden, gehören die Ransomware-Gruppen SamSam und Pay2Key sowie die Phishing-Gruppe Silent Librarian, um nur die bekanntesten zu nennen – obwohl es viele weitere kleinere Operationen gibt.

Trotz des Sophos Reports über die MrbMiner-Gruppe wird erwartet, dass das Botnet weiterhin ungestraft operieren kann.