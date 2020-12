China startet Kartellverfahren gegen Alibaba

Die chinesische Staatliche Verwaltung für Marktregulierung sagte am Donnerstag in einer kurzen Erklärung, dass sie Alibaba wegen seiner „Auswahl von zwei“ Politik untersucht, in der Händler gezwungen werden, ausschließlich auf Alibaba zu verkaufen und die rivalisierenden Plattformen JD.com und Pinduoduo zu überspringen. Die Regulierungsbehörden haben Alibaba bereits früher davor gewarnt, Händler zu zwingen, exklusive Verträge zu unterzeichnen, die sie daran hindern, Produkte auf konkurrierenden Plattformen anzubieten.

„Die Alibaba Group hat heute eine Benachrichtigung von der State Administration for Market Regulation erhalten, dass eine Untersuchung des Unternehmens gemäß dem Anti-Monopol-Gesetz eingeleitet wurde. Alibaba wird aktiv mit den Regulierungsbehörden bei der Untersuchung zusammenarbeiten“, sagte Alibaba in einer Erklärung. „Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens bleibt normal.“ Die Aktien von Alibaba stürzten am Donnerstag an der Hongkonger Börse um mehr als 8% ab.

Ebenfalls heute berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, dass die Ant Group, eine Tochtergesellschaft von Alibaba, von einer Gruppe von Finanzbehörden vorgeladen wurde, um ihre „Compliance“-Arbeit zu diskutieren. Ant, das die beliebte elektronische Geldbörse Alipay betreibt und als Vermittler von Finanzdienstleistungen und Kunden arbeitet, hat sich verpflichtet, Maßnahmen zur Eindämmung von Schuldenrisiken zu ergreifen, nachdem chinesische Behörden den geplaten Börsengang im vergangenen Monat abrupt abgebrochen hatten.

„Heute hat die Ant Group eine Benachrichtigung von den Aufsichtsbehörden erhalten. Wir werden alle behördlichen Anforderungen ernsthaft prüfen und strikt einhalten und alle damit zusammenhängenden Aufgaben mit voller Kraft erfüllen“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Der Fall Alibaba ist ein „bedeutender Schritt“ in Chinas antimonopolistischen Regelungen für die Internetindustrie, so ein Meinungsartikel in der offiziellen Zeitung der regierenden Kommunistischen Partei Chinas. Der Artikel beschwichtigt die Befürchtungen, dass strengere Vorschriften der Branche einen Schlag versetzen könnten, und sagt, dass die Untersuchung von Alibaba „für die Wiederherstellung der Ordnung und die Förderung einer langfristigen, gesunden Entwicklung der Plattformökonomie von Vorteil ist.“