AnyDesk: Android-Geräte fernsteuern

Ein universelles AnyDesk-Plugin für Android in AnyDesk Version 6 erlaubt es erstmals, alle Android-Endgeräte fernzusteuern und damit die Zusammenarbeit in verteilten Teams zu optimieren.

Mit der neuen AnyDesk Version 6 für Android ist es künftig möglich, Remote-Zusammenarbeit zu vereinfachen. Kern der AnyDesk-Lösung ist der eigens entwickelte Video-Codec DeskRT, der hohe Frameraten, eine geringe Latenz und eine effiziente Bandbreitennutzung ermöglicht – auch in Regionen mit schlechter Internetverbindung.

So ist die AnyDesk Remote-Desktop-App für Android eine Lösung für alle, die unterwegs auf Desktops mit Android-Geräten zugreifen wollen. Mit der neuen Version 6 steht das AnyDesk Adressbuch auch auf Android-Geräten zur Verfügung. AnyDesk bietet eine schnelle und flüssige Verbindung für den Fernzugriff und ist mit gerade einmal 15,5 MB schnell heruntergeladen.

Die App lässt sich individuell anpassen und fügt sich nahtlos in jeden Workflow ein. In der neuen Version 6 unterstützen alle Sitzungen Perfect Forward Secrecy. Durch die neue Zwei-Faktor-Authentifizierung ist außerdem sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer Zugriff erhalten. Regelmäßige Updates stellen sicher, dass bei der Fernwartung immer die neuen Android-Funktionen genutzt werden.

Bereits seit Mitte März 2020 lassen sich mittels eines universellen Android-Plugins von AnyDesk sämtliche Geräte mit einem Android-Betriebssystem ab Version 7 fernsteuern. War beim Remote-Desktop-Zugriff bisher lediglich eine reine Bildübertragung ohne zusätzliche Funktionen für bestimmte Geräte möglich, kann nun auch aus der Ferne direkt auf jedes Smartphone, Tablet & Co. mit Android-Betriebssystem zugegriffen und per Mausklick am PC oder Touchpad eines mobilen Endgeräts Änderungen vorgenommen werden.

Mit dem neuen Plugin für Android sind alle Geräte miteinander kompatibel, ganz unabhängig von Marke oder Hersteller wie beispielsweise Google Pixel oder Xiaomi. Voraussetzung ist, dass sowohl AnyDesk als auch das Android-Plugin auf dem Zielgerät mit einem Android-Betriebssystem ab Version 7 installiert sind. Nutzer erhalten automatisch über ein Popup-Fenster einen Hinweis zum Download, wenn das Plugin für ihr Gerät verfügbar ist. Auch die Multitouch-Funktion wird unterstützt – besonders hilfreich beispielsweise, um auf Smartphone oder Tablet aus dem Bild heraus- oder heranzuzoomen.

So kann im Geschäftsumfeld ein Geräte-Support aus der Ferne und in Echtzeit erfolgen, wenn beispielsweise auf den Mobiltelefonen von Mitarbeitern ein Update oder eine neue App installiert werden muss oder eine Störung des Geräts behoben werden soll.

Für Privatnutzer ist das neue AnyDesk-Android-Plugin zum Beispiel interessant, wenn ein Familienmitglied ein neues Smartphone erworben hat und sich mit diesem erst vertraut machen muss. Im Handumdrehen sind die wichtigsten Funktionen erklärt – auch ohne ein persönliches Treffen, sondern mittels Remote Control.