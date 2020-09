Kryptobörse gehackt

ETERBASE, eine in Bratislava (Slowakei) ansässige Kryptobörse, hat diese Woche eine Sicherheitsverletzung aufgedeckt. Die Börse erklärte, dass Hacker in ihr internes Netzwerk eingedrungen seien und Kryptogeld im Wert von 5,4 Millionen Dollar gestohlen hätten.

Der Vorfall, der am Donnerstag enthüllt wurde, betraf den Diebstahl verschiedener Kryptowährungen aus Hot Wallets des Unternehmens. Hot Wallets sind Kryptogeldkonten, die aktiv mit dem Internet verbunden sind und die ETERBASE für ihre Inter- und Intra-Währungsumtauschoperationen nutzte.

Es wurden Gelder aus sechs Hot Wallets gestohlen, in denen Vermögenswerte in Bitcoin, Ether, ALGO, Ripple, Tezos und TRON aufbewahrt wurden. In einer Reihe von Nachrichten, die auf ihrem Twitter-Kanal veröffentlicht wurden, sagte das Unternehmen, es habe den Angriff zwar entdeckt, könne ihn aber nicht verhindern.

ETERBASE gab an, dass es die Transaktionen verfolgt habe, als sie die Hot Wallets verließen, und dass es derzeit die gestohlenen Gelder zurückverfolge, während sie sich in ihren jeweiligen Blockchains bewegten. Die Börse versichert, es sei genug Kapital vorhanden, um die Schäden abzudecken.

ETERBASE hat bereits mit anderen Kryptobörsen Kontakt aufgenommen, bei denen die gestohlenen Gelder gelandet sind, und darum gebeten, dass die gestohlenen Gelder eingefroren werden.

Gegenwärtig sind alle Transaktionen auf ETERBASE ausgesetzt, aber das Unternehmen sagte, es plane die Wiederaufnahme des Betriebs und versicherte den Nutzern, dass es über genügend Reserven verfüge, um den Betrieb fortzusetzen. Auch die Strafverfolgungsbehörden seien informiert worden, fügte das Unternehmen hinzu.