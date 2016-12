Exchange Server 2016 – Neuerungen und Installation

Mit Exchange Server 2016 stellt Microsoft die neue Version des Servers als Plattform für Messaging und Zusammenarbeit im Unternehmen zur Verfügung. Zwar kann die neue Version seine Datenbanken immer noch nicht als SQL Server-Datenbanken ablegen, sondern verwendet weiterhin die Extensible Storage Engine (ESE). Allerdings hat Microsoft die Datenbank weiter verbessert und beschleunigt.

Exchange 2016 lässt sich auf Servern mit Windows Server 2012/2012 R2 installieren, Windows Server 2016 wird aktuell noch nicht unterstützt. Exchange 2016 verwendet standardmäßig kein herkömmliches MAPI (Messaging Application Programming Interface)-Protokoll mehr, sondern bindet Outlook per MAPI über HTTPS an Postfächer an. Dieses Protokoll wurde mit Exchange 2013 SP1 eingeführt und konnte optional aktiviert werden. In Exchange 2016 ist diese Funktion bereits automatisch eingeschaltet.

Änderungen der Serverrollen – Kein Clientzugriff mehr

In Exchange Server 2016 gibt es keine dedizierte Serverrolle für den Clientzugriff mehr, der Client Access Server wird abgeschafft, seine Funktion übernehmen zukünftig die Postfachserver. Das heißt, Postfachserver stehen zukünftig auch für den Zugriff per Outlook im Web, Outlook, Exchange Active Sync, IMAP und SMTP zur Verfügung. Microsoft will dadurch die Anzahl der notwendigen Exchange-Server im Unternehmen reduzieren. Dafür gibt es die Edge-Transport-Rolle bereits von Anfang an, nicht erst bei Erscheinen des ersten Servicepacks, wie bei Exchange Server 2013.

Unternehmen, die Exchange 2016 in bestehende Organisationen mit Exchange 2010/2013 installieren, können vorhandene Clientzugriffserver aber weiterhin einsetzen. Exchange 2016 kann mit den Versionen 2010/2013 gemeinsam betrieben werden, nicht aber mit Exchange 2007.

Der Postfachserver umfasst alle Serverkomponenten aus Exchange: Clientzugriffsprotokolle, Transportdienst, Postfachdatenbanken und Unified Messaging. Der Postfachserver verarbeitet alle Vorgänge für die aktiven Postfächer auf dem lokalen Server. Für den E-Mail-Transport in Exchange 2016 sind die drei Dienste Front-End-Transport-Dienst, Hub-Transport-Dienst und Postfachtransportdienst zuständig. Diese Dienste gehören zu der Postfachserver-Rolle.

Bessere Hochverfügbarkeit

Datenbankverfügbarkeitsgruppen lassen sich diese in Exchange 2016 einfacher einrichten. Sie müssen keine IP-Adressen mehr für diese Gruppen reservieren und konfigurieren. Die grundsätzliche Verwaltung entspricht noch der Einrichtung von DAGs in Exchange 2013.

Microsoft verspricht außerdem eine bessere Leistung für Hochverfügbarkeitsgruppen und besseren Failover, wenn eine Datenbank ausfällt. Microsoft nennt eine Zeitersparnis von 33 Prozent, wenn ein Failover durchgeführt werden muss. Zeugenserver für DAG-Cluster lassen sich in der neuen Version auch in Microsoft Azure positionieren.

Die Festplatte, auf der Administratoren die Datenbankdateien von Exchange betreiben, sollten mit dem ReFS-Dateisystem von Windows Server 2012 R2 formatiert sein. Dieses ist leistungsfähiger und gegen Abstürze ausfallsicherer. Exchange 2016 bietet eine neue Funktion mit der Bezeichnung „Database Divergence Detection“ und kann Probleme in den Datenbanken schneller erkennen und beheben, vor allem beim Einsatz auf ReFS-Datenträgern. Exchange 2016 überwacht im laufenden Betrieb die aktiven Kopien von Datenbanken und vergleicht die Daten mit den passiven Datenbanken. Findet Exchange dabei Fehler, korrupte Bereiche oder Divergenzen, kann sich die Datenbank automatisch reparieren.

Als Outlook-Client für Exchange 2016 eignen sich folgende Versionen, Outlook 2007 wird nicht mehr unterstützt: