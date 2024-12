IONOS führt Preisrechner für Cloud-Dienste ein

Wer die Cloud-Angebote des IT-Dienstleisters nutzen will, kann ab sofort die Kosten noch vor Bereitstellung kalkulieren.

Die neue Anwendung soll volle Transparenz der zu erwartenden Kosten geben und sei damit eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Nutzung der IONOS Cloud, so der deutsche Hyperscaler in einer am Dienstag erschienenen Pressemitteilung. Der Preisrechner beinhaltet alle Services der Public Cloud sowie der Sovereign Private Cloud, inklusive der neuesten Features und Produkte wie etwa In-Memory Datenbanken, Netzwerk-Services oder der KI-Entwicklungsumgebung „AI Model Hub.“

Neben der individuellen Erstellung eines virtuellen Rechenzentrums stehen vordefinierte Templates mit Standardkonfigurationen zur Wahl. IONOS-Partner und Großkunden haben zudem die Möglichkeit, ihre vereinbarten Rabatte je Preisgruppe direkt im Preisrechner anzugeben. Nach Abschluss der Berechnung können die Nutzer die Preiskalkulation drucken oder als CSV-Datei exportieren, weitere Funktionen sind laut Anbieter in Vorbereitung.

IONOS nutzt den Launch seines Preisrechners, um auch noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Marktbeobachter von Cloud Mercato das Unternehmen im Preis-Leistungsvergleich deutlich vor Mitbewerbern wie etwa den US-amerikanischen Hyperscalern sehen. Als Beleg diene zum Beispiel eine Studie aus dem Juli 2024, die IONOS ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis bescheinigt.