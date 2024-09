OpenAI meldet eine Million zahlende Business-Nutzer für ChatGPT

In fünf Monaten kommen rund 400.000 neue Nutzer hinzu. Die meisten zahlenden Nutzer hat ChatGPT in den USA, Deutschland, Japan und Großbritannien.

Der Chatbot ChatGPT hat offiziell mehr als ein Million zahlende Business-Nutzer. Das bestätigte ein Sprecher von OpenAI im Gespräch mit ZDNet.com. Im April 2024 waren es noch 600.000 zahlende Geschäftsnutzer, was einem Wachstum von rund 400.000 Nutzern in etwa fünf Monaten entspricht.

In der Zahl sind die Nutzer der auf Geschäftskunden ausgerichteten Versionen von ChatGPT enthalten: ChatGPT Enterprise (gestartet am 28. August 2023), ChatGPT Team (gestartet am 10. Januar 2024) und ChatGPT Edu (gestartet am 30. Mai 2024). In der Zahl von April waren somit keine Nutzer der Variante für Bildungseinrichtungen enthalten.

Mehr als die Hälfte der Nutzer für alle drei Produkte befinden sich außerhalb der USA. Deutschland, Japan und das Vereinigte Königreich führen die Liste der drei wichtigsten Nicht-US-Länder an. Zu den Kunden der Business-Versionen gehören so unterschiedliche Organisationen wie die Arizona State University, Moderna, Rakuten und Morgan Stanley.

Eine Umfrage unter 4700 Business-Nutzern von Open-AI-Produkten ergab, dass 92 Prozent eine Produktivitätssteigerung feststellen konnten. 88 Prozent sagten, dass sie Zeit sparen konnten, und 75 Prozent berichteten von Verbesserungen bei Kreativität und Innovation. Die häufigsten Anwendungsfälle für ChatGPT sind demnach das Sammeln von Informationen, das Verfassen und Bearbeiten von Inhalten und das Entwickeln von Ideen.

ChatGPT Enterprise wurde für Unternehmen mit mindestens 150 Mitarbeitern entwickelt und bietet unbegrenzten Zugang zu erweiterten Datenanalysetools. Gemeinsam nutzbare Chat-Vorlagen ermöglichen es, eigene Anwendungen und Arbeitsabläufe rund um ChatGPT zu erstellen. ChatGPT Team kostet 25 US-Dollar pro Person und Monat und richtet sich an jede Art von Gruppe, die das KI-Tool gemeinsam nutzen möchte. Dies kann eine Abteilung innerhalb eines Unternehmens oder eine Familie oder ein Verein sein, der sich auf persönliche Aufgaben konzentriert.

ChatGPT Edu schließlich richtet sich an Universitäten und andere Schulen, um Studenten, Lehrern und Forschern den Zugang zu KI zu ermöglichen. Die Bildungsversion bietet dieselben Sicherheits-, Kontroll- und anderen Optionen wie die Unternehmensversion. Universitäten nutzen diese Plattform, um Studenten zu unterrichten, Förderanträge zu schreiben, Aufgaben zu benoten und große Datensätze zu analysieren.