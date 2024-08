Master-Studiengänge der German University of Digital Science

Am 1. Oktober 2024 startet die German University of Digital Science (German UDS) unter anderem mit vier Master-Studiengängen, die sich an Studierende mit einem Bachelor-Abschluss richten. Die vollständig digitalen Studiengänge in englischer Sprache sind für Interessierte aus aller Welt zugänglich. Die Bewerbungsfrist endet am 19. September 2024. Die Absolventen der Master-Studiengänge „Applied AI“, „Advanced Digital Reality“, „Cybersecurity“ und „Digital Leadership“ haben gute Berufsaussichten in dem schnell wachsenden Bereich der digitalen Transformation eine erfolgreiche Karriere zu starten.

Kombination aus Theorie und Praxis

Alle Studiengänge der German UDS sind so ausgerichtet, dass die Studierenden Theorie und kritisches Denken in Kombination mit praktischen Experimenten anzuwenden lernen, um komplexe Probleme lösen zu können. Während des zweijährigen Masters lernen die Studierenden von Vordenkern ihrer gewählten Fächer und arbeiten bereits während des Studiums mit international bedeutenden Industriepartnern zusammen. Das erhöht nicht nur die Praxisrelevanz ihres Studiums, sondern schafft schon während der Aus- oder Weiterbildung internationale Kontakte zu Unternehmen und Institutionen.

Ein Master-Studium an der German UDS ermöglicht den Studierenden, individuell nach eigenem Zeitplan zu arbeiten. Mit einem umfangreichen Online-Toolset wird innovatives Arbeiten in virtuellen und erweiterten Realitäten Studienalltag und garantiert, dass das Studium erfolgreich absolviert werden kann. Ein besonderes Merkmal der Studiengänge ist die große Wahlfreiheit. Während die Studierenden in jedem Studiengang 50 Prozent der Wahlmodule aus einem bestimmten, speziell für die einzelnen Studiengänge konzipierten Themenbereich belegen müssen, kann der Rest frei aus dem gesamten Wahlfachpool gewählt werden. Die zweijährigen (acht Quartale) Master-Studiengänge enden mit einem unabhängigen Abschlussprojekt in Verbindung mit der Masterarbeit. Die Studierenden haben die Wahl, entweder ein gemeinschaftliches, kreatives Projekt oder eine Forschungsarbeit zu entwickeln, die ein neues angewandtes oder theoretisches Thema aus ihrem Fachgebiet untersucht.

„Applied Artificial Intelligence“

Der Master „Applied AI“ deckt die theoretischen Aspekte der KI mit Schwerpunkt auf konkreten Anwendungen in Industrie, Dienstleistungen, Gesundheit und Bildung ab. Das Programm umfasst die wichtigsten Aspekte der symbolischen KI, der subsymbolischen KI (neuronale Netze und Deep Learning), fortgeschrittene Logiksysteme, Sprachmodelle, die Kodierung komplexer Systeme sowie verwandte Technologien und Anwendungen ab. Die Studierenden lernen auch, sich von Anfang an mit den ethischen und sicherheitstechnischen Implikationen von KI auseinanderzusetzen.

„Advanced Digital Reality“

Der Master-Studiengang „Advanced Digital Reality“ vermittelt fortgeschrittene Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der digitalen Realitäten: Der Studiengang deckt verschiedene Aspekte der Virtuellen Realität (VR), der Erweiterten Realität (AR), der Gemischten Realität (MR) und verwandter Technologien und Anwendungen ab.

„Cybersecurity“

Der Master-Studiengang Cybersecurity an der German UDS ist ein innovativer Studiengang, der fortgeschrittene Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Cybersecurity vermittelt. Ob durch Viren, Malware oder Phishing – Cyberangriffe auf Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen werden immer raffinierter und nehmen zu. Der Schutz digitaler Systeme wird immer wichtiger, da das Datenvolumen schnell wächst. Der Studiengang konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von Sicherheitsstrategien, Methoden und Techniken zur Überwachung und Sicherung komplexer IT-Infrastrukturen.

„Digital Leadership“

Der Masterstudiengang „Digital Leadership“ ist ein forschungsorientierter Studiengang, der umfassendes Fachwissen und Kompetenzen in den Wirtschafts- und Informationswissenschaften vermittelt. Er richtet sich an internationale Talente, die mit einem tiefen Verständnis für digitale Technologien und deren Potenzial für branchenverändernde Geschäftsmodelle in ihren Unternehmen als Pioniere an der Spitze des digitalen Wandels agieren möchten.