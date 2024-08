„KI wird Entwickler nicht ersetzen, sondern Aufgaben verschieben“

Die jüngsten Äußerungen von Nvidia-CEO Jensen Huang deuten darauf hin, dass KI den Bedarf an Entwickelnden und Programmierern erheblich reduzieren oder sogar ersetzen könnte. Wie sehen Sie die Rolle des Softwareentwickelnden in der Zukunft?

Apratim Purakayasha: KI wird die Rolle des Softwareentwickelnden verändern, aber nicht ersetzen. Sie wird als Produktivitätswerkzeug für die nächsten Generationen von Entwickelnden dienen. Der Einsatz von KI bei der Erstellung von Websites, Apps oder Softwarelösungen bietet Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten. Anstatt Entwickler zu ersetzen, werden sich die Aufgaben in Zukunft wahrscheinlich so verschieben, dass Problemlösungskenntnisse, kritisches Denken, Designfähigkeiten und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in den Vordergrund rücken.

Programmieren bleibt also eine der wertvollsten Kompetenzen, die man sich aneignen kann. Unsere Studie „C-Suite Perspectives“ bestätigt, dass Anwendungsentwicklung weiterhin zu den fünf wichtigsten Einstellungsanforderungen zählt. Entwickler müssen wissen, wie sie mit KI-Tools arbeiten und diese in ihre Arbeitsabläufe integrieren können, um die Produktivität zu steigern. Sie werden auch eine entscheidende Rolle bei der ethischen Entscheidungsfindung spielen und sicherstellen, dass KI-Anwendungen fair und transparent sind. Kontinuierliches Lernen wird im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie unerlässlich sein, und die Entwickelnde müssen sich über die neuesten Fortschritte in der KI auf dem Laufenden halten. Grundsätzlich wird KI ein leistungsfähiges Werkzeug sein, das die Fähigkeiten von Softwareentwickelnden erweitert, anstatt sie zu ersetzen.

KI soll aber den Programmieraufwand reduzieren, da sie Code generieren kann.

Die Kompetenz von KI, Code zu generieren, kann die Arbeitsweise von Entwicklern verändern und ihre Produktivität erheblich steigern. Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben wie Codegenerierung, Debugging und Testen können sich Entwickelnde auf strategischere und kreativere Aspekte ihrer Projekte konzentrieren und Sicherheitsprobleme und Schwachstellen genauer im Auge behalten. Dies bedeutet, dass Entwickelnde mehr Zeit für die Lösung von Problemen, die Entwicklung innovativer Lösungen und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit aufwenden können. Auch die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten kann verkürzt werden, was zu kürzeren und effizienteren Entwicklungszyklen führt.

KI scheint die Zusammenarbeit zwischen IT- und Fachabteilungen zunehmend zu demokratisieren. Wie sehen Sie die Rolle der Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung?

In der Vergangenheit gab es aufgrund unterschiedlicher Prioritäten eine Kluft zwischen IT-Teams und Geschäftsinteressenten. KI überbrückt diese Kluft, indem sie Werkzeuge bereitstellt, die beide Seiten nutzen und verstehen können. KI erleichtert auch kontinuierliche Feedbackschleifen, so dass IT- und Geschäftsteams Software auf der Grundlage von realen Daten und Nutzerfeedback schnell bewerten und verbessern können. KI kann sehr schnell dabei helfen, Nutzer- und Kundenfeedback zusammenzufassen und sich auf die Kernaussagen zu konzentrieren. Dadurch können IT-Prioritäten schneller festgelegt werden. Dieser kollaborative, agile Ansatz führt zu einer schnelleren und effizienteren Problemlösung.

Neben der Unterstützung durch KI zur Erleichterung der Zusammenarbeit müssen die Entwickelnden vor allem ihre Kommunikationskenntnisse verbessern, damit sie klar und effektiv mit den wichtigsten Interessengruppen kommunizieren können.

Was bedeutet KI für die Anbieter von Weiterbildung und E-Learning?

Der Einfluss von KI auf den Arbeitsmarkt bedeutet, dass Lern- und Entwicklungsanbieter wie Skillsoft agil und vorausschauend sein müssen, da unsere Rolle bei der Vorbereitung von Fachkräften entscheidend sein wird. Dazu gehört die KI-Qualifizierung von Mitarbeitern auf verschiedenen Ebenen, vom Frontline-Mitarbeiter bis hin zum Spezialisten oder Technologen. Es ist auch eine Gelegenheit, das Lernen von einer passiven, videobasierten Erfahrung zu einer interaktiven und aktiven Erfahrung zu machen. Skillsoft hat AI Accelerator-Programme eingeführt und Hunderttausende von Lernenden geschult. Wir haben auch neue Erfahrungen eingeführt, die sowohl die Leistungsfähigkeit von GenAI nutzen, um Lernen in interaktive Erfahrungen umzuwandeln, als auch Unternehmen dabei helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um die Technologie zu nutzen.

Im Mai haben wir Interactive Skill Benchmarks auf den Markt gebracht, die vor allem für die Codierung nützlich sind und es Unternehmen ermöglichen, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeitende besser zu messen und zu bewerten und personalisierte Lernpläne zu erstellen. Darüber hinaus können Lernende ihre Kompetenzen besser demonstrieren und zeigen, was sie wissen, was für ihre berufliche Entwicklung hilfreich sein kann. Im vergangenen Jahr haben wir unseren interaktiven, KI-gestützten Coach CAISYeingeführt, der die zwischenmenschlichen Kenntnisse und Führungsqualitäten testet und entwickelt.

Wir nutzen KI auch, um die Nutzer unserer Plattform auf verschiedene Weise zu unterstützen. Erstens personalisiert KI das Lernen für jeden Nutzer und hilft ihm, schnell und effizient von A nach B zu gelangen. Zweitens verbessert sie das Suchen und Finden, so dass die Lernenden leichter finden, was sie brauchen. Drittens verknüpft KI-Fähigkeiten, Rollen und Lerninhalte, um Karrierepfade aufzuzeigen. Und schließlich generiert und kuratiert sie neue Inhalte, so dass die Lernenden ihre Fähigkeiten bewerten, Selbstvertrauen aufbauen und automatisch Lernwege zu aktuellen Themen kuratieren können.

Wie sehen Sie die Softwareentwicklungsbranche in fünf Jahren?

In den nächsten fünf Jahren werden wir eine neue Welle von kreativen und innovativen Programmierern erleben, die den Fortschritt vorantreiben. Die Branche wird auch vielfältiger werden, da mehr Frauen in die IT- und Entwicklungsabteilungen drängen werden, was der Branche vielfältige Perspektiven verleiht. Quereinsteigende oder „Citizen Developers“ werden das technische Verständnis zwischen den Abteilungen vermitteln und die Zusammenarbeit verbessern. Mit der Regulierung von KI werden ethische Überlegungen und der verantwortungsvolle Einsatz von KI noch wichtiger, um sicherzustellen, dass die Technologie der Gesellschaft verantwortungsvoll dient. Starke Fähigkeiten wie Kommunikation, Teamarbeit und Problemlösung werden immer wichtiger und ergänzen die technischen Kompetenzen, um eine erfolgreiche Softwareentwicklung voranzutreiben. Insgesamt wird es ein breites Spektrum neuer Anwendungen geben, die hauptsächlich auf KI-gestützter Software basieren, von kreativen Werkzeugen bis hin zu Robotertaxis. All diese neuen Anwendungen werden die Nachfrage nach KI-kompetenten Softwareingenieuren weiter erhöhen.

Apratim Purakayasha

ist Chief Product & Technology Officers bei Skillsoft.