Semarchy ist Microsoft Purview Master Data Management Integration Partner

Integration der MDM-Plattform Semarchy xDM in die Datengovernance-, Risiko- und Compliance-Lösungen von Microsoft schafft End-to-End-Sicht auf kritische Daten.

Der Spezialist für Stammdatenmanagement und Datenintegration Semarchy ist neuer Technologiepartner für Stammdatenmanagement (MDM) in Microsoft Purview. Unternehmenskunden, die Microsofts Cloud-Plattform nutzen, bietet die Integration eine verbesserte Datentransparenz bzw. -steuerung und ermöglicht eine End-to-End-Sicht auf kritische Datenbestände. Sie ist ab sofort für alle Semarchy-Kunden verfügbar. Im Rahmen der Partnerschaft kündigte Semarchy weitere Verbesserungen an seiner Datenplattform an, welche die Integrationsmöglichkeiten mit Microsoft Purview nochmals vertiefen.

Die Semarchy-Plattform vereint MDM, Datenintelligenz und Datenintegration in einer einzigen Anwendung. Die in Semarchy xDM verwalteten logischen Stammdatenentitäten werden mit ihren physischen Instanzen im Azure-Datenbestand verknüpft. Metadaten können dank der erweiterten Integration nahtlos zwischen beiden Systemen hin- und herfließen. Durch die Synchronisation, kombiniert mit den leistungsstarken Datenzertifizierungsfunktionen von Semarchy xDM, erlangen Unternehmen größtmögliches Verständnis und Kontrolle über ihre Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

„Die Integration von Semarchy mit Microsoft löst das Versprechen von Unified DataOps ein“, erklärt Ben Werth, CEO von Semarchy. „Durch die Verknüpfung von Datenmanagement und Governance können unsere gemeinsamen Kunden die Wertschöpfung aus ihren strategischen Datenbeständen beschleunigen und gleichzeitig die Integrität sicherstellen, die für wichtige Geschäftsinitiativen erforderlich ist.“

Karthik Ravindran, General Manager Data Governance für Microsoft Purview bei Microsoft: „Die Integration bietet ein dynamisches Duo zur Verbesserung der Datenverwaltung durch effizientes, kollaboratives Datenmanagement. Durch die Verbindung können Unternehmenskunden ihre Datenbestände sicher nutzen, indem sie den Datenfluss in ihrer Landschaft fachmännisch kontrollieren und verwalten. Semarchy bietet eine leistungsstarke, flexible und robuste Plattform für die Verwaltung von Stammdaten in jeder Branche und jedem Bereich.“

Hauptvorteile der integrierten Lösung:

• Durchgängige Datenabfolge und Transparenz durch Verknüpfung logischer und physischer Metadaten

• Verbesserter Datenkatalog und -erkennung durch Einbindung von xDM-Datenmodellen und -Intelligenz

• Closed-Loop-Governance mit integrierten Dashboards zur Überwachung der Datenqualität und -integrität

• Beschleunigung von Initiativen zur Demokratisierung von Daten durch zertifizierte, vertrauenswürdige Datenprodukte

Im Zuge der erweiterten Microsoft-Integration gab Semarchy auch bekannt, dass das Unternehmen im Software Reviews Report, einer Abteilung der Info-Tech Research Group, als „2024 Master Data Management Data Quadrant Award Champion“ ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung basiert auf verifizierten Kundenrezensionen und positioniert Semarchy als einen führenden Anbieter im Bereich des Stammdatenmanagements.