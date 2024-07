Vier von fünf Deutschen sind auch im Urlaub online

Für berufliche Belange steht die Hälfte der Berufstätigen jedoch nicht zur Verfügung. Allerdings sind 15 Prozent mindestens einmal am Tag für berufliche Dinge erreichbar.

Ein Urlaub ohne Internet ist offenbar für viele Bundesbürger undenkbar: Einer Umfrage des Internetknoten-Betreibers DE-CIX zufolge sind 80 Prozent der Deutschen auch in den Ferien online. 11 Prozent sind demnach am Urlaubsort sogar häufiger im Netz als im Alltag.

Reisende haben zudem klare digitale Erwartungen: Internetverbindungen müssen stabil (43 Prozent), WLAN-Dienste kostenlos (40 Prozent) und Netze flächendeckend verfügbar sein (33 Prozent). Gerade Jüngere zeigen sich dabei anspruchsvoller als Ältere: Während 27 Prozent der Urlauber ab 55 Jahren keine Anforderungen an das Internet am Feriendomizil stellen, trifft dies nur auf 6 Prozent der 18- bis 24-Jährigen zu. Ein Urlaub komplett ohne Web kommt nur für jeden zehnten Umfrageteilnehmer in Frage.

Besonders häufig informieren sich die Befragten über das Wetter (58 Prozent), chatten mit Freunden oder Familie (57 Prozent) und halten sich über das Weltgeschehen (Nachrichten-Apps) auf dem Laufenden (51 Prozent). Online-Shopping (21 Prozent) und Gaming (13 Prozent) stellen die Schlusslichter im Anforderungsprofil dar.

Nicht anders stehen die meisten Deutschen zur eigenen beruflichen Erreichbarkeit: Lediglich 15 Prozent lassen sich täglich, 12 Prozent mehrmals und 8 Prozent einmal pro Woche darauf ein. Allerdings ist die Hälfte der Berufstätigen (35 Prozent aller Befragten) für die Arbeit am Reiseziel digital gar nicht verfügbar. (Zur Vollständigkeit: 24 Prozent der Befragten sind nicht berufstätig, 6 Prozent haben keine Angaben gemacht.)