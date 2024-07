Cyberkriminelle nutzen Youtube-Streamjacking rund um das Trump-Attentat

Die Bitdefender Labs beobachten seit 16. Juli Kampagnen mit Video-Deepfakes zum Donald-Trump-Attentat. Die Streamjacker übernehmen Youtube-Accounts und platzieren Deepfakes von Elon Musk, in denen er seine Spendenbereitschaft für Donald Trump und die volle Unterstützung für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten kundtut. Manche der kompromittierten Kanäle wurden in Donald Trump Jr. oder in Tesla umbenannt. Einer der reichweitenstärksten kompromittierten Youtube-Kanäle hat 1,26 Millionen Abonnenten. Zweiter Teil der kriminellen Kampagne sind in den Videos eingeblendete QR-Codes, die auf eine betrügerische Seite verweisen. Auf dieser locken die Betrüger mit dem Tausch eines vom Opfer überlassenen Bitcoins: Angeblich erhalten die Opfer zwei Bitcoins im Tausch gegen eines zurück.

Die Security-Experten warnen vor den Gefahren des Streamjacking und hat auch einen Report zu diesem neuen Angriffsmechanismus, der auch Deepfake-Videos verwendet, verfasst. Gegen solche Machenschaften helfen Lösungen zum Erkennen betrügerischer Nachrichten sowie die gebotene Vorsicht vor hochattraktiven Angeboten, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit aktuellen politischen Tagesereignissen ausgesprochen werden.