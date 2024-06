Solita erhält Auszeichnung als Microsoft AI Innovation Partner of the Year

Helsinki / München, 27. Juni 2024. Microsoft hat das europäische Technologie-, Daten- und Designunternehmen Solita mit dem AI Innovation 2024 Partner of the Year Award ausgezeichnet – eine Anerkennung für seine Pionierarbeit und herausragenden Leistungen bei der Unterstützung von Unternehmen bei AI/genAI-Projekten.

Mit einem Team von fast 800 Daten- und KI-Berater:innen und einer breiten Palette von Dienstleistungen zur Unterstützung der datengesteuerten Wertschöpfung nimmt Solita in Europa eine herausragende Stellung ein. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Entwicklung datengesteuerter Dienstleistungen und der Nutzung von KI und neuen Technologien – von deren grundlegendem Verständnis bis hin zur Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger KI- und Datenstrategien und -dienstleistungen.

„Die Auszeichnung unterstreicht die Erfolge unserer erfahrenen, disziplinübergreifenden KI-Teams in diesem Bereich. Sie arbeiten tagtäglich an der Umsetzung innovativer und wertschöpfender KI-Lösungen für unsere Kunden“, erklärt Mikael Ruohonen, Data Science and AI Business Lead bei Solita. Zu den jüngsten Kunden von Solita in diesem Bereich gehören beispielsweise Outokumpu, TANA, NATO und die finnische Sozialversicherungsanstalt KELA.

Transformative Kraft der KI

„Wir fühlen uns sehr geehrt, als Microsoft-Partner des Jahres 2024 für KI-Innovation ausgezeichnet zu werden“, freut sich Jannik Bleich, Senior Business Designer AI Innovation bei Solita. „Gemeinsam haben wir uns die transformative Kraft der KI zunutze gemacht, um Innovationen voranzutreiben und Mehrwerte zu schaffen. Wir sind sehr dankbar für diese Partnerschaft und die damit verbundenen Möglichkeiten, eine intelligentere, besser vernetzte Welt zu gestalten.“

Solita hat im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Auszeichnungen im Bereich KI und Data Science von Microsoft erhalten. Das Unternehmen wurde zweimal zum Microsoft-Partner des Jahres für Daten, Analytik und KI in Finnland in den Jahren 2021 und 2022 gewählt. Außerdem erhielt Solita 2023 die seltene Spezialisierung „AI and Machine Learning in Microsoft Azure advanced“.