Podcast: Chancen und Risiken durch KI zum Schutz vor Hackerangriffen

Wir trainieren Mitarbeiter seit Jahren darauf, nicht auf Links in E-Mails zu klicken, nicht irgendwelchen Textnachrichten zu vertrauen. Aber durch KI bekommen Fakes eine andere Dimension. Es ist relativ einfach, eine Stimme mit KI zu faken. Da reichen schon 45 Sekunden einer öffentlichen Videoaufnahme, und davon gibt es von wichtigen Unternehmenslenkern hinlänglich viele im Internet. Das Ganze geht es noch ein Schritt weiter. Wir hatten im Januar diesen Jahres in Singapur eine komplette Videokonferenz, wo die Gesichter der Menschen plus die Stimmen gefakt waren“, warnt

welche neuen Gefahren für Unternehmen durch den Einsatz von Ki durch Hacker entstehen?

wie Unternehmen KI nutzen können, um sich vor Cyberangriffen zu schützen?

wie sich KI in bestehende IT-Sicherheitskonzepte integrieren lässt?

welche Risiken Unternehmen beim Einsatz von KI zur Cyberabwehr eingehen?

Über Zscaler

Zscaler (NASDAQ: ZS) beschleunigt die digitale Transformation, damit Kunden agiler, effizienter, stabiler und sicherer arbeiten können. Die Zscaler Zero Trust Exchange schützt tausende Kunden mittels sicherer Verbindungen zwischen Usern, Geräten und Anwendungen an jedem beliebigen Standort vor Cyberangriffen und Datenverlust. Die in 150 Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügbare SASE-basierte Zero Trust Exchange ist die weltweit größte Inline-Cloud-Sicherheitsplattform.

