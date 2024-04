Chatbot-Dienst checkt Nachrichteninhalte aus WhatsApp-Quellen

WhatsApp ist mit einem Anteil von 84,7 Prozent laut dem Digital 2024 Report von Meltwater die meistgenutzte Social-Media-Plattform in Deutschland. Gleichzeitig entwickelt sich WhatsApp immer mehr zu einem Einfallstor für Betrüger. Bitdefender bietet jetzt die Möglichkeit an, sämtliche eingehenden Nachrichten KI-gestützt mit dem kostenlosen Stand-Alone-Chatbot-Service Scamio auf mögliche betrügerische Inhalte zu untersuchen.

Chatbot beurteilt in Sekundenschnelle

Scamio ist über eine API in WhatsApp integriert. Der persönlichr Chatbot liefert durch die Analyse von E-Mails, Textnachrichten, Bildern, einzelner Links und sogar QR-Codes Hinweise zu potenziellen Betrugsversuchen. Die Benutzer geben fragwürdige Inhalte einfach in Scamio ein und beschreiben dem Bot in einem Dialog in natürlicher deutscher Sprache, wie sie diese erhalten haben. Der Chatbot gibt in Sekundenschnelle ein Urteil ab und empfiehlt das weitere Vorgehen – z. B. „Löschen“ und/oder „Kontakt blockieren“ – sowie Präventivmaßnahmen zum Schutz vor zukünftigen Betrugsversuchen dieser Art.