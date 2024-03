80 Prozent der Finanzteams in Unternehmen sollen mehr strategische Arbeit außerhalb der operativen Teile ihrer Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig geben aber 62 Prozent der Finanzfachleute an, dass sie im Alltag bei mühseligen Tätigkeiten wie Dateneingabe und Überprüfungszyklen feststecken. Copilot for Finance soll den Finanzabteilungen mehr Zeit freiräumen – durch das Rationalisieren von Finanzaufgaben, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und bessere Einblicke in Arbeitsabläufe.

Copilot for Finance beinhaltet Copilot für Microsoft 365 und erweitert so Excel, Outlook und andere weit verbreitete Produktivitätsanwendungen um Workflow- und datenspezifische Einblicke für Finanzfachleute. Copilot for Finance nutzt den wesentlichen Kontext vorhandener Finanzdatenquellen, einschließlich traditioneller ERP-Systeme wie Dynamics 365, SAP oder Microsoft Graph.

Funktionen zur Verbesserung von Finanzoperationen

Finanzanalysten führen schnelle Abweichungsanalysen in Excel durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache aus, um Datensätze auf Anomalien, Risiken und nicht übereinstimmende Werte zu überprüfen. Diese Art der Analyse hilft der Finanzabteilung, der Unternehmensleitung strategische Erkenntnisse über die geplanten finanziellen Ergebnisse zu liefern.

Copilot for Finance vereinfacht den Abstimmungsprozess in Excel mit automatisierten Vergleichen von Datenstrukturen und Anleitungen zur Fehlerbehebung. Das trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Finanzdaten zu gewährleisten.

Copilot bietet eine vollständige Zusammenfassung relevanter Details von Kundenkonten in Outlook, wie beispielsweise Kontoauszüge und Rechnungen, um Inkassoprozesse zu beschleunigen.

Die Erweiterung ermöglicht Kunden die Umwandlung von Excel-Rohdaten in präsentationsfertige Grafiken und Berichte, die über Outlook und Teams geteilt werden können.