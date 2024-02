Hacker nutzen genKI für Spam und SoMe-Identitätsbetrug

Anfang 2023 haben die Sicherheitsforscher die ersten Hinweise auf das Interesse von Hackern an der Nutzung von ChatGPT zur Entwicklung von Malware, Verschlüsselungstools und anderen Angriffsvektoren, die generative KI nutzen, veröffentlicht. Darüber hinaus begannen russische Cyber-Kriminelle sofort zu diskutieren, wie sie jegliche Länderbeschränkungen umgehen und ChatGPT für illegale Zwecke nutzen könnten.

Im Dezember 2023 bot ein erfahrener Hacker mit dem offiziellen Status eines Verkäufers in einem glaubwürdigen russischen Untergrundforum eine einsatzbereite Plattform zum Verkauf an, die KI als Kernmodul zur Generierung von Inhalten für Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter und Telegram einsetzt. Damit kann die Pflege von Fake-Konten in sozialen Medien fast vollständig automatisiert werden.