Zugang zu europäischer PlanQK-Plattform

Anaqor betreibt mit PlanQK eine Plattform in Europa für Quantencomputing-Algorithmen und -Applikationen. Auf dieser Plattform können Kunden auf fertige Algorithmen zugreifen, um sie in die eigenen Projekte zu integrieren. Zudem ist eine große Anzahl an Open-Source-Modellen frei erhältlich.

Das PlanQK-Ökosystem besteht aus einer User- und Entwicklercommunity, die Startups, Forschungsorganisationen und die Industrie vereint. Die Plattform bietet Unternehmen einen einfachen Einstieg ins Quantencomputing. Alle Bausteine der Programmierung, die aus Algorithmen und fertigen Applikationen bestehen, können aus der PlanQK Community auf open-source-Basis oder als kommerzielle Produkte bezogen werden. Kunden von T-Systems erhalten durch die Partnerschaft mit Anaqor Quanten-Applikationen und Algorithmen, Beratung und Rechenleistung aus einer Hand. Zudem kann Rechenzeit in Pay-As-You-Go-Modellen oder als Volumen-Paket gebucht werden.

„Das Algorithmus- und Implementierungsangebot von PlanQK ist eine Ergänzung für unsere Quantum Cloud,“ erklärt Adel Al-Saleh, CEO von T-Systems. „Wir bieten jetzt Zugang zu fertigen Quanten-Applikationen, gekoppelt mit Beratungsleistungen von unseren Experten und unseren gezielten Branchenkenntnissen. Damit machen wir Quantencomputing für alle unserer Kunden zugänglich und ermöglichen der europäischen Industrie den Einstieg in diese entscheidende Zukunftstechnologie.“