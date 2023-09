Datenschutzbedenken bremsen Mobilitätsdienste aus

45,4 % der Deutschen sehen intelligente Digitallösungen als Schlüssel zur Verkehrswende. Doch noch immer fehlt es an aussagekräftigen Daten.

Große Hoffnung setzen die Befragten in den Einsatz von künstlicher Intelligenz. 36,9 Prozent erhoffen sich eine bessere Auslastung des ÖPNV durch digitale Dienste. Dies sind Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die im Auftrag des eco-Verbands Ende Juli 2023 unter 2.500 Personen in Deutschland durchgeführt wurde.

„Die Umfrageergebnisse zeigen eines deutlich: Digitale Technologien und Dienste sind Teil der Lösung, um die Verkehrswende zu beschleunigen und somit Bürger, Umwelt und Verkehrsinfrastrukturen zu entlasten“, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender vom eco Verband.

Starke Vorbehalte

Die diesjährige IAA trägt das Motto „Experience Connected Mobillity“ – doch bis dahin sei es in Deutschland noch ein weiter Weg. Ursächlich für das fehlende Tempo auf dem Weg zur smarten nachhaltigen Mobilität sei insbesondere, so Süme weiter, dass seitens der Unternehmen und der Verbraucher:innen noch Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber dem Teilen von Mobilitätsdaten bestehen.

So sei es beispielsweise nach wie vor unklar, ob die Hoheit über die Daten vernetzter Fahrzeuge bei Herstellern, Fahrzeughaltern oder ggf. auch den Nutzern liege, ebenso fehle es an Kenntnis rechtssicherer Möglichkeiten zur Anonymisierung personenbezogener Daten.

„Mobilitätsdaten bilden die Basis für Mobilitätsplattformen, die Aufschluss beispielsweise zur Auslastung und zur Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln bieten oder Verkehrsflüsse optimal aussteuern und entsprechende Antworten auf die zunehmende Urbanisierung und veränderte Mobilitätsbedürfnisse liefern. Ein nachhaltiger und innovationsgetriebener Fortschritt im Mobilitätssektor ist ohne aussagekräftige Daten und deren Verfügbarkeit und Vernetzung schier unmöglich“, mahnt Süme.

Seine Forderungen und Handlungsempfehlungen an die Politik hat der eco Verband anlässlich der IAA Mobility in einem Leitlinien-Papier veröffentlicht, um den Weg zur digitalen Transformation des Mobilitätsökosystems zu ebnen und die Verkehrswende zu beschleunigen. Es brauche jetzt einen klaren Rechtsrahmen für Mobilitätsdaten und einheitliche Datenstandards sowie eine größere Anzahl an verfügbaren Daten.