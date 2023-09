Stylish und schnell – aber nicht gerade leicht

Mit dem CO20 hat der Hersteller Vakole aus Hongkong ein Klapp-E-Bike mit zwei Motoren auf den Markt gebracht. Der Rahmen lässt sich schnell mit einem Handgriff zusammenklappen. Der Lenker kann seitlich abgeklappt werden. Der Akku wird in den Rahmen des aufgeklappten Vorderteil geschoben und lässt sich mit einem Schlüssel an der Unterseite gegen Diebstahl absperren.

Die beiden Motoren könnten mit ihren jeweils 750 Watt wahrscheinlich an die 50 km/h auf die Straße bringen. Für den deutschen Markt ist das E-Bike aber auf 25 km/h gedrosselt. Mit einem Plus-/Minus-Schalter lässt sich die Höchstgeschwindigkeit der Motoren ohne Treten erhöhen. Weitere Funktionen werden über ein großes LCD-Display mit Fernbedienung am Lenker gesteuert, die auch in Farbe und alle relevanten Informationen in Echtzeit anzeigt.

Die Reichweite beträgt laut Herstellerangaben rund 1o0 Kilometer. Realistisch sind aber je nach Akku-Einsatz eher 50 bis 70 Kilometer. Aufgeladen wird der Akku mit einem 54,6 V / 4 A Schnellladegerät, das eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 in maximal 4 Stunden ermöglicht.

Schwergewicht

Das E-Bike bringt ohne Akku rund 31 Kilogramm auf die Waage und mit Akku kommen nochmal mehr als 2 Kilo obendrauf. Das sind insgesamt gut 10 kg mehr als bei den meisten anderen elektrischen Klapprädern. Damit gehört das Vokale CO20 nicht gerade zu den Leichtgewichten in seiner Klasse. Mal eben zusammenklappen und in den Kofferraum heben, geht eher nicht. Und wenn der Akku unterwegs mal leer sein sollte, nimmt das Fahren allein wegen des Gewichts den Spaß.

Für Fahrkomfort sorgen eine Hydraulikgabel mit Feststellknopf vorne und hinten ein gefederter Stoßdämpfer. Zusammen mit den 2o-Zoll breiten Fettreifen mit Alufelgen macht es die Fahrt im Gelände vergleichsweise bequem. Die doppelte Federung dämpft Stöße und Vibrationen auf unebenen Wegen gut weg. Die Vordergabel sollte dann auf die weichste Einstellung eingestellt sein. Dank des Gewichts und der ausgezeichneten Traktion der Reifen ist das Rad auf Abfahrten stabil.

Die auf der Website beschriebenen Garantiebedingungen sind etwas undurchsichtig und unterschiedlich für die einzelnen Teile. Während unter anderem für Motor, Akku, Ladegerät oder Vorderradgabel die Garantiezeit 1 Jahr beträgt, haben Vorder-, Rück- und Bremslicht oder die mechanische Bremsvorrichtung nur 3 Monate Garantie. Wie das im Fall eines Schadens konkret abgewickelt wird, bleibt offen. Denn unseres Wissens müsste das E-Bike im Karton eingepackt per Frachtpost an Vakole geschickt werden.

Geländetaugliches Spaßfahrrad

Diese Art von E-Bike eignet sich perfekt für abenteuerlustige Fahrer, die gerne ins Gelände fahren. Ob es sich für die häufige Fahrt vom Homeoffice ins Büro eignet, wird jeder Nutzer selbst entscheiden müssen. Wir sehen es eher als E-Bike mit Funfaktor. Einen launigen Geländetest haben die Scooterhelden Berlin gemacht, den es auf ihrem YouTube-Kanal gibt. Das Video spiegelt ziemlich gut die Erfahrung, die wir mit dem E-Bike gemacht haben: Das eine oder andere Teil wirkt ein wenig billig, aber Spaß macht es trotzdem damit zu cruisen.

Das Vakole CO20 kostet aktuell im Online-Shop des Herstellers 1.499 Euro, inclusive Reparaturset, selbst zu montierender Rückspiegel sowie Smartphone-Halterung und Luftpumpe. Das Display verfügt über einen USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones. Die Lieferung ist kostenlos und dauert etwa eine Woche.

Spezifikationen kurz und knapp

Rahmen: Aluminiumlegierung

Motorleistung: 2 x 750W

Mechanische Schaltung: 7 Gänge

Bereifung: CST 20×4.0

Höchstgeschwindigkeit: 25km/h

Maximale Belastung: 150 kg

Gewicht ohne Akku: 31 kg

Wasserdichtigkeit: IP65 (Staubdicht und sicher vor Strahlwasser)

Größe: 98×44×83cm