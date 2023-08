X-INTEGRATE wird Mitglied im KI-Bundesverband

Die Weiterentwicklung von KI als Schlüsseltechnologie lebt vom Austausch der klügsten Köpfe und Vordenker:innen. Ein Forum dafür bietet der Bundesverband für Künstliche Intelligenz, bestehend aus mittlerweile über 400 KI-Unternehmen und -Organisationen aus Deutschland und Europa. Die X-INTEGRATE GmbH bereichert das Netzwerk jetzt um ihre Expertise für Prozessmanagement und -automation, Entscheidungsanalytik und Data Science.

Der Bundesverband Künstliche Intelligenz BVKI e.V. setzt sich für die Förderung der KI-Forschung und -Entwicklung, Unterstützung der KI-Branche und Verbreitung von KI-Kompetenz in der Gesellschaft ein. Damit leistet er einen Beitrag zur Stärkung der Innovationskraft in Deutschland. Weil Künstliche Intelligenz ein wichtiger Treiber für die Automatisierung von Prozessen und Entscheidungen in vielen Branchen ist, beschäftigt sich die X-INTEGRATE GmbH seit langer Zeit mit dem Einsatz von KI-Technologien. Durch ihre Mitgliedschaft im Bundesverband baut sie jetzt die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in diesem Bereich weiter aus und stärkt ihre Kompetenz in der Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen.

Der Bundesverband ist auch Partner des neuen AI Village auf dem EURONOVA Campus in Hürth-Kalscheuren. Der Innovationscampus für Künstliche Intelligenz bietet Showrooms, die AI-Anwendungen veranschaulichen, Schulungsräume, Eventflächen, Platz für Startups und Partner entstehen, die zu KI forschen, arbeiten und sich gegenseitig ergänzen.

Mitarbeit im AI Village

Ein Modellprojekt mit überregionaler Strahlkraft, das vor kurzem erstmals seine Türen öffnete und der breiten Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen bot. Mit dabei war auch die X-INTEGRATE. Geschäftsführer Wolfgang Schmidt: „Eine tolle Location – wir haben interessante Menschen kennengelernt, viele Gespräche geführt und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.“

X-INTEGRATE wird im AI Village mit eigenen Use Cases vertreten sein, die den Einsatz von KI im Umfeld von Geschäftsprozessoptimierung darstellen. Hier hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Reihe unterschiedlicher Szenarien entwickelt: im Bereich der Robotic Process Automation, für die Auswertung von IIoT-Daten in der industriellen Fertigung und für Predictive Quality, zur Verlagerung von KI auf den Edge, zur automatisierten Datenerfassung aus Geschäftsdokumenten mittels Intelligent Document Processing oder für die Automatisierung von Objekt- und Flächenerkennung auf digitalen Karten.