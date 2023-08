Grünere Stromadapter für Notebooks

Chicony Power Technology, taiwanesischer Hersteller von Netzteilen und Leistungselektronik, vertieft nun die Zusammenarbeit mit Infineon, um die Leistung seiner neuesten Adapter-Serie für Notebooks zu steigern. Durch den Ausbau ihrer Zusammenarbeit, bieten die Unternehmen Stromversorgungslösungen auf Basis von GaN an, die sich durch kleinere Größen bei höherer Leistungsdichte auszeichnen.

Mit Halbleitern auf Basis von Galliumnitrid (GaN) will Infineon eine hohe Energieleistung bei geringerer Größe erreichen. Gleichzeitig soll es zu weniger Verlusten in der Leistungsumwandlung kommen. Der neue Stromadapter liefert bis zu 240 Watt statt der in USB 3.0 definierten 100 Watt und lädt Hochleistungs-Notebooks wie Gaming-Computer oder Multimedia-Workstations über die USB-C-Stromzufuhr. Der neue Stromadapter kann als universelles Netzteil für zahlreiche elektronische Geräte verwendet werden.

Ziel: Dekarbonisierung

„Mit unserer Expertise in der Galliumnitrid-Technologie in Anwendungen und Systemlösungen machen wir High-Performance-Computing effizienter und mobiler“, sagt Adam White, Präsident des Geschäftsbereichs Power and Sensor Systems von Infineon. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Chicony Power und unserer CoolGaN-Technologie das neue Stromdesign für PD 3.1-Adapter umsetzen können, so dass alle Nutzer*innen zur Dekarbonisierung beitragen können – ohne Kompromisse bei der Mobilität zugunsten der Leistung einzugehen. Wir sehen dies als Teil unserer gemeinsamen Mission, die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben.“