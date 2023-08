Elektro-Festival als Mobilfunk-Testgelände

Zudem wird an diesem Wochenende ein mobiler Sendemast im Einsatz sein. Laut Telekom ist das Besondere an diesem Mast, dass er deutlich kleiner, leichter und flexibler ist als bisherige und sich innerhalb von 20 Minuten von einer einzigen Person aufbauen lässt. Er unterstützt 5G und LTE, die Antennen können bis auf acht Meter Höhe ausgefahren werden.

„Diesen Mast haben zwei unserer Mitarbeiter selbst entwickelt. In Düren geht er nun in den Live-Betrieb“, erklärt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland.

Grüner Wasserstoff für die Stromversorgung

Die bereits erwähnte Wasserstoff-Brennstoffzelle wird den sonst üblichen Dieselgenerator ersetzen, der etwa 35 bis 40 Liter Sprit pro Tag benötigt. Die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle ist ein Umwandlungsgerät, das elektrischen Strom erzeugt. Der Wasserstoff hierfür wird den Angaben der Telekom zufolge C02-neutral aus Wasser hergestellt.

Innovationspartner ist die Münchner Firma SFC Energy AG, die ihre Wasserstoff-Brennstoffzelle in den mobilen Stromerzeuger H2Genset integriert. Diese Lösung kommt nun erstmals in Kombination mit einem Mobilfunkmast zum Einsatz.

Der Standort inklusive Energieversorgung per Wasserstoff wurde bereits vor zehn Tagen aufgestellt und in Betrieb genommen. Die Brennstoffzelle wird bis zum Abbau am 28. August an 14 aufeinanderfolgenden Tagen laufen und die Basisstation ohne Unterbrechung mit Strom versorgen.

Ziel des Projekts ist es, eine Adhoc-Mobilfunk-Versorgung basierend auf grüner Energie sicherzustellen. Eine solche Adhoc-Mobilfunk-Versorgung stellt die Telekom beim Ausfall von Telekom-Standorten, bei Bränden und Überschwemmungen aber auch bei Open-Air-Festivals und Messen zur Verfügung. Der Test mit der Wasserstoff-Brennzelle beim Dürener Festival soll unter anderem zeigen, ob sich so eine Lösung eher kurzfristig oder auch für einen längeren Netzersatz eignet.

Verstärkerantenne für die ersten Reihen

Der Mobilfunk beim Festival in Düren wird zusätzlich direkt an der Bühne verstärkt. Für die Foto-Posts aus der ersten Reihe setzt die Telekom zum ersten Mal eine Small Cell ein. Das ist kleine Antenne, die die Signale punktuell verstärkt.