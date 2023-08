Nachhaltiger Konsum: Elektrogeräte neu oder gebraucht – Was lohnt sich mehr?

Während neue Elektrogeräte oft mit modernsten Funktionen und Garantien locken, wird der Kauf gebrauchter Geräte immer beliebter, da er sowohl ökologische als auch finanzielle Vorteile bieten kann.

Was sind die Vor- und Nachteile beim Kauf von neuen oder gebrauchten Elektrogeräten?

Beim Kauf von Elektrogeräten stehen die Verbraucher vor der Wahl zwischen neuen und gebrauchten Modellen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt.

Werden neue Elektrogeräte gekauft, können Verbraucher von den neuesten technologischen Entwicklungen und innovativen Funktionen profitieren. Die Gewissheit einer längeren Lebensdauer und eine umfassende Garantie bieten zudem Sicherheit und Vertrauen in das Produkt.

Die Verfügbarkeit von verschiedenen Größen, Farben und Konfigurationen ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, genau das Gerät zu wählen, das ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Überdies sind neue Elektrogeräte in der Regel energieeffizienter und umweltfreundlicher, was langfristig zu Einsparungen bei den Stromkosten und zu einer geringeren Umweltbelastung führen kann.

Andererseits ziehen viele Verbraucher den Kauf gebrauchter Elektrogeräte in Betracht, da diese Option finanziell attraktiver ist. Gebrauchte Geräte können zu einem Bruchteil des Preises neuer Modelle erworben werden, was vordergründig für Personen mit begrenztem Budget oder für Personen, die an einem kostengünstigen Einkauf interessiert sind, von Bedeutung ist.

Wenn man jedoch gerade nicht das nötige Kleingeld hat, um ein neues oder gebrauchtes Elektrogerät zu kaufen, kann eine günstiger Kredit dabei eine finanzielle Unterstützung sein.

Ein weiterer Punkt ist, dass der Kauf gebrauchter Elektrogeräte zur Reduzierung von Elektroschrott und damit zum Umweltschutz beiträgt. Einige Verbraucher schätzen auch den nostalgischen Reiz älterer Modelle und die Möglichkeit, ein bestimmtes Vintage-Gerät zu besitzen.

Welche Kosteneinsparungen können durch den Kauf eines gebrauchten Gerätes erzielt werden?

Der Kauf eines gebrauchten Gerätes kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für Haushalte von großem Vorteil sein können. Im Gegensatz zu neuen Geräten, die in der Regel zu einem höheren Preis verkauft werden, sind gebrauchte Geräte meistens deutlich billiger.

Der Preisnachlass kann je nach Art und Alter des Gerätes variieren, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass gebrauchte Elektrogeräte bis zu 50 % oder mehr unter dem Neupreis liegen.

Ein weiterer Aspekt, der zur Kostenersparnis beim Kauf gebrauchter Geräte beiträgt, ist die geringere Abschreibung. Elektrogeräte verlieren mit der Zeit an Wert, insbesondere in den ersten Jahren nach dem Kauf.

Beim Kauf eines neuen Gerätes ist die Abschreibung in den ersten Jahren oft am höchsten, was bedeutet, dass der finanzielle Verlust in diesem Zeitraum am größten ist. Wird ein Gerät jedoch gebraucht gekauft, so hat der Vorbesitzer den größten Teil der anfänglichen Abschreibung getragen, sodass die Kosteneinsparungen für den neuen Besitzer beträchtlich sind.

Zusätzlich zu den direkten Kosteneinsparungen, die sich aus dem niedrigeren Kaufpreis und der geringeren Abschreibung ergeben, kann der Kauf eines Gebrauchtgeräts auch dazu beitragen, die indirekten Kosten zu senken.

In vielen Fällen sind Gebrauchtgeräte in gutem Zustand und erfüllen ihren Zweck noch uneingeschränkt. Dies bedeutet, dass der Verbraucher nicht in regelmäßigen Abständen ein neues Gerät kaufen muss, was langfristig zu weiteren Einsparungen führt.

Weiterhin können Gebrauchtgeräte auch dazu beitragen, den Bedarf an teuren Reparaturen zu reduzieren, da sie häufig bereits vom Vorbesitzer auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft wurden.