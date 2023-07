Alphabet misst CO2-Bilanz von Fahrzeugflotten

Der Alphabet Carbon Manager, so der Name der neuen Lösung, soll Fuhrparkverantwortliche darin unterstützen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und geeignete Maßnahmen zur CO2-Reduzierung zu ergreifen. Das Tool ist Teil eines mehrstufigen Beratungsmodells von Alphabet.

Den Angaben des Anbieters zufolge stützen sich die Berechnungen des Alphabet Carbon Manager auf Methodenstandards wie das Greenhouse Gas Protocol. Zudem habe man das Tool durch den Prüfdienstleister TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Somit sollen sich die Analyseergebnisse in die ESG-Berichterstattung der Anwenderunternehmen integrieren lassen. Zudem soll die Lösung das Benchmarking mit anderen Flotten ermöglichen.

Komplexe Herausforderungen

In einer voran geschalteten Marktstudie hatte Alphabet die Bedeutung der Nachhaltigkeit in den Entscheidungsprozessen von Unternehmen untersucht: 64 Prozent der befragten Fuhrparkmanager betonten darin die große Bedeutung der Verringerung von Emissionen für ihr Unternehmen. Ein weiteres Ergebnis: Viele Unternehmen vernachlässigen aktuell noch die Auswertung und Prüfung der eigenen CO2-Emissionen, weil die Optionen begrenzt sind.

„Es gibt verschiedene Gründe, warum Unternehmen die tatsächlichen Emissionswerte ihrer Flotte nicht kennen. Im Zentrum steht dabei das Fehlen eines entsprechenden Tools zur ganzheitlichen Auswertung“, sagt Markus Deusing, CEO von Alphabet International. „Als Mobilitätsanbieter ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden bei der CO2-Analyse noch besser zu unterstützen. Daher freue ich mich sehr über die Kooperation mit Plan A. Gemeinsam können wir unseren Kunden somit den Zugang zu einem exklusiven Management-Tool ermöglichen und unterstützen sie so bei der CO2-Bilanzierung und darin, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Über Alphabet

Alphabet versteht sich als einer der weltweit führenden Leasing- und Full-Service-Anbieter für Fahrzeuge aller Marken. Als Mehrmarkenanbieter innerhalb der BMW Group entwickelt Alphabet herstellerunabhängig ganzheitliche Produkte und Services für die Unternehmensmobilität. Das 1997 in Großbritannien gegründete Unternehmen betreut heute über 700.000 Fahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge in 33 Ländern, davon rund 162.000 in Deutschland.