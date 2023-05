Digitalisierung: Wann schadet sie unserer Gesundheit?

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und bringt zahlreiche Vorteile und Erleichterungen mit sich. Sie birgt allerdings auch Gefahren. In den letzten Jahren haben psychische Erkrankungen stark zugenommen. Burnout und Depressionen führen immer häufiger zur Berufsunfähigkeit. Aber was hat die Digitalisierung damit zu tun und was können Betroffene dagegen unternehmen?