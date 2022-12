Meta stoppt Bau von Rechenzentren in Dänemark

Meta Platforms Inc. hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters den Bau von zwei Rechenzentren in Odense, Dänemark, gestoppt.

Der Facebook-Eigentümer Meta hat laut Reuters bereits zwei große Rechenzentren in Odense, aber nur eines der drei anderen Zentren, die dort geplant waren, wird fertiggestellt. „Im vergangenen Monat haben wir eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um unsere Organisation schlanker zu gestalten“, sagte Meta-Sprecher Peter Münster gegenüber Reuters.

„Ein wesentlicher Teil dieser Maßnahmen besteht darin, einen größeren Teil unserer Ressourcen auf Wachstumsbereiche mit hoher Priorität zu verlagern, einschließlich einer strategischen Investition in künstliche Intelligenz“, erklärte Münster.

Letzten Monat kündigte Meta nach enttäuschenden Ergebnissen in mehreren Quartalen den ersten Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen in der 18-jährigen Unternehmensgeschichte an.

Die traditionellen Rechenzentren des Unternehmens beherbergen Server für Anwendungen wie Facebook und Instagram. Die für KI erforderlichen Berechnungen erfordern jedoch eine neue Generation von Rechenzentren, so Münster.

Der Bau der beiden gestoppten Rechenzentren in Odense begann im August. Am Dienstag kündigte Meta jedoch den Vertrag mit dem Bauunternehmen Per Aarsleff im Wert von 2,4 Milliarden dänischen Kronen (344 Millionen Dollar).

Bereits im März hatte Meta das Projekt zum Bau des größten Rechenzentrums in den Niederlanden nach lokalem und politischem Widerstand abgesagt.