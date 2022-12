10 Prognosen für die digitale Infrastruktur

Digitale Unternehmen sind auf eine digitale Infrastruktur angewiesen – Rechen- und Datenverwaltungsleistung, Netzwerkkonnektivität, Betriebsunterstützung und Management – um Geschäftsanwendungen, Analysen und Aktivitäten zu ermöglichen.

Das Future of Digital Infrastructure Framework des Analystenhauses IDC bietet ein Modell zum Verständnis, wie eine erfolgreiche Digital-First-Strategie auf kritischen digitalen Infrastrukturinvestitionen in dedizierten Rechenzentren vor Ort, Edge-Standorten und öffentlichen Cloud-Ressourcen aufbaut.

Die digitale Infrastruktur umfasst Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und Infrastruktursoftware (einschließlich Virtualisierung und Container) sowie Automatisierungs-, KI/ML-Analyse- und Sicherheitssoftware und Cloud-Services, die für die Wartung und Optimierung bestehender und moderner Anwendungen und Daten erforderlich sind. Ökosystempartner, einschließlich Systemintegratoren und Vertriebspartner, leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag.

Unternehmen, die hybride und Multi-Cloud-Umgebungen für digitale Infrastrukturen optimieren, erzielen durchweg ein höheres Maß an betrieblicher Ausfallsicherheit, Sicherheit, Umsatzwachstum und allgemeiner Produktivität in großem Maßstab.

„Digitale Infrastrukturen bilden die Grundlage für die Agilität und Innovation digitaler Unternehmen“, erklärt Mary Johnston Turner, Research Vice President, Future of Digital Infrastructure. „Die Vorhersagen von IDC für die Zukunft der digitalen Infrastruktur im Jahr 2023 zeigen kritische Veränderungen in den Bereichen Governance, Betrieb, Architektur und Beschaffung auf, die in den zukünftigen Strategien zur digitalen Transformation von Unternehmen berücksichtigt werden müssen.“

Die 10 wichtigsten Vorhersagen von IDC für die Zukunft der digitalen Infrastruktur

Vorhersage 1: Bis zum Jahr 2026 werden 65 % der Einkäufer von Technologieunternehmen As-a-Service-Konsummodelle für Infrastrukturkäufe bevorzugen, um das Wachstum der IT-Ausgaben einzudämmen und Talentlücken bei ITOps zu schließen.

Vorhersage 2: Bis 2026 werden 65 % der IT-Organisationen nur noch Infrastrukturlösungen kaufen, die prädiktive Cyber-Resilienz-Mechanismen enthalten, die nachweislich den Aufwand für die Wiederherstellung nach einem Cyberangriff verringern.

Vorhersage 3: Bis 2027 wird die KI-gestützte Automatisierung eine konsistente Konfiguration, Leistung, Kosten und Sicherheit der digitalen Infrastruktur gewährleisten, indem sie den Bedarf an menschlichen Eingriffen um 70 % reduziert und die Service Level Objective (SLO) verbessert.

Vorhersage 4: Bis 2023 werden 80 % der Global 5000 (G5000) Infrastrukturkunden angesichts der anhaltenden Unterbrechungen der IT-Lieferkette proaktive Multisourcing-Strategien einführen, um sich gegen künftige IT-Lieferrisiken zu schützen.

Vorhersage 5: Bis 2024 werden 40 % der digitalen Geschäftsanwendungen von vertraglich garantierten anbieterübergreifenden Datentransfers und Vereinbarungen zur gemeinsamen Nutzung von Betriebs- und Finanzdaten zwischen öffentlichen Clouds und On-Premise-Technologiepartnern abhängen.

Vorhersage 6: Bis 2026 werden 95 % der Unternehmen in zweckmäßige, heterogene Rechentechnologien investieren, die schnellere Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen liefern, um differenzierte Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Vorhersage 7: Bis 2025 werden 70 % der G2000-Unternehmen der vertrauenswürdigen Infrastruktur von Sovereign Clouds den Vorzug geben, um konsistente Sicherheit und die Einhaltung lokaler/regionaler Vorschriften für bestimmte sensible Arbeitslasten und Daten zu gewährleisten.

Vorhersage 8: Bis 2025 werden 50 % der Unternehmen Multicloud-Netzwerke einsetzen, um die Integration von Daten und Arbeitsabläufen über verteilte Clouds und Edge-Umgebungen hinweg zu gewährleisten und so Konsistenz und Einfachheit für NetOps zu schaffen.

Vorhersage 9: Bis 2027 wird der Bedarf an schnelleren, qualitativ hochwertigeren datengestützten Entscheidungen 80 % der CIOs der G2000 dazu veranlassen, unternehmensweite Datenlogistikstrategien für die Verwaltung, den Schutz und die Integration von Daten einzuführen.

Vorhersage 10: Bis 2024 werden 50 % der G2000-Unternehmen aufgrund des wirtschaftlichen Drucks bei der Auswahl von Infrastrukturanbietern auf Ökosysteme von Technologiepartnern setzen, die Kosteneinsparungen durch Vorzugspreise und Supportvereinbarungen bieten.

Die Vorhersagen von IDC zur Zukunft der digitalen Infrastruktur werden im Bericht IDC FutureScape ausführlich dargestellt: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2023 Predictions (IDC #US48376222)