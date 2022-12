Amazon startet Inspire

Amazon bringt mit Inspire einen neuen In-App-Shopping-Feed, der sich an TikTok orientiert. Das Angebot ist vorerst nur in den USA erhältlich.

Amazon Inspire ist ein neuer In-App-Shopping-Feed, der mit Fotos und Videos personalisiert ist, die auf Ihre Interessen und Ihr Engagement zugeschnitten sind. Inspire wird Anfang Dezember für ausgewählte Kunden in den USA eingeführt und wird in den kommenden Monaten für alle Kunden in den USA verfügbar sein.

Mit nur wenigen Fingertipps können Sie neue Produkte entdecken oder Inspirationen für Ihren nächsten Einkauf erhalten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind, und diese Artikel dann bei Amazon kaufen. Ganz gleich, ob Sie zum Spaß einkaufen oder sich inspirieren lassen möchten, was Sie als Nächstes kaufen möchten, Inspire ist ein Ort, an dem Sie neue Produkte entdecken und kaufen können.

Inspire wurde entwickelt, um es einfach zu machen, neue Produkte zu erkunden, Ideen zu entdecken und nahtlos Inhalte zu kaufen, die von anderen Kunden, Influencern und Marken, die sie lieben, erstellt wurden.

Der Einstieg in Inspire ist ganz einfach. Öffnen Sie die Amazon Shopping-App, tippen Sie auf das Glühbirnen-Symbol in der unteren Navigationsleiste, wählen Sie Ihre bevorzugten Interessen aus und schon können Sie mit dem Scrollen beginnen. Um alle Bewertungen für ein Produkt zu sehen, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Produkts. Wenn Sie das „Glühbirnen“-Symbol nicht sehen, sollten Sie die App im Auge behalten, da es in den kommenden Monaten für alle US-Kunden erscheinen wird. Inspire ist nur verfügbar, wenn Sie die Amazon Shopping-App verwenden.

Wie kann ich Inhalte für Inspire erstellen?

Als Kunde: Sie können andere Kunden inspirieren, indem Sie eine Produktrezension einreichen, die in Inspire erscheinen kann.

Amazon-Influencer: Wenn Sie beim Amazon Influencer Programm angemeldet sind, können Fotos und Videos, die Sie in Ihrem Amazon Influencer Schaufenster veröffentlichen, in Inspire erscheinen.

Marken: Wenn Sie ein Anbieter oder Verkäufer sind, der bei Brand Registry angemeldet ist und über einen aktiven Brand Store verfügt, können die qualifizierten Fotos, die Sie in Brand Posts veröffentlichen, in Inspire angezeigt werden.