Gestohlene Geräte finden

Im Falle eines Diebstahls von IT-Geräte ist es ratsam, Experten hinzuziehen. Das Absolute Investigations Team besteht aus ehemaligen Strafverfolgungsexperten, die darin geschult sind, die Umstände von gestohlenem Eigentum zu durchschauen und gestohlene Laptops wiederzufinden. Sie verlassen sich auf eine in die Firmware eingebettete Plattform zum Schutz von Endpoints von Absolute Software und ihre permanente digitale Verbindung.

Diese wendet auf intelligente und dynamische Weise Sichtbarkeit, Kontrolle und Selbstheilungsfähigkeiten auf Endpunkte, Anwendungen und Netzwerkverbindungen an, unabhängig vom Standort. Somit ist es möglich, ein Gerät schnell sperren, einfrieren oder die Daten aus der Ferne zu löschen, wenn es in die falschen Hände gerät. Hier sind einige der jüngsten Highlights der Ermittler bei der Wiederherstellung von Systemen und dem Auffinden vermisster Endgeräte.

Diebstahl durch Mitarbeiter

Ein Anbieter von psychiatrischen Leistungen in Großbritannien entdeckte, dass zehn Laptops mit ungewöhnlichen Namenskonventionen extern angeschlossen wurden. Sie hätten eigentlich an einem Lagerstandort sein müssen. Die IT-Abteilung meldete den Diebstahl der Geräte bei der örtlichen Polizei und kontaktierte die Ermittler von Absolute. Nach eigenen Ermittlungen und unter Verwendung forensischer Tools stellte Absolute fest, dass die Geräte an verschiedenen Standorten in Großbritannien angeschlossen waren, und setzte für alle Geräte eine Gerätesperre ein. Seitdem sind vier der zehn vermissten Geräte an die psychiatrische Einrichtung zurückgegeben worden. Ein ehemaliger Mitarbeiter wurde von der Polizei wegen des Diebstahls angeklagt.

Diebstahl bei einer Versandfirma

Eine Marketingagentur in New York stellte einen neuen Vice President ein und schickte einen Laptop an den neuen Mitarbeiter nach Hause. Als der Karton leer ankam, schickte die Agentur einen weiteren. Auch dieser kam leer an. Die IT-Abteilung setzte sich zunächst mit dem Versandunternehmen in Verbindung, und die dortigen Beamten führten eine Untersuchung der beiden Diebstähle durch. Sie benachrichtigten auch die Ermittler von Absolute, die schnell feststellten, dass eines der Geräte eine Verbindung aus der Dominikanischen Republik herstellte. Ein Ermittler von Absolute in Lateinamerika (LATAM) nahm Kontakt mit der Benutzerin auf und sie gab das Gerät zurück. Die Marketingagentur ist sehr froh, dass sie ein Gerät zurückerhalten hat. Leider hat sich der zweite gestohlene Laptop seit dem ersten Diebstahl noch nicht online geschaltet, aber die Ermittler von Absolute werden bereit sein, wenn es soweit ist.

Einbruch in ein Fahrzeug

Ein Angestellter eines großen Bauunternehmens wurde Opfer eines Einbruchs in sein Fahrzeug, bei dem auch ein Laptop des Arbeitgebers gestohlen wurde. Die IT-Abteilung benachrichtigte sowohl die örtliche Polizei als auch die Ermittler von Absolute, und ein paar Monate später wurde das Gerät von Guatemala aus aktiviert. Die forensischen Tools von Absolute erfassten den Namen und die Kontaktdaten des neuen Benutzers und gaben diese Informationen an die mit dem Fall befassten Ermittler weiter.

Absolute führte daraufhin eine Gerätesperre durch, und kurz darauf gab die neue Benutzerin das Gerät an das Pfandhaus zurück, bei dem sie es gekauft hatte, und übermittelte Absolute die Kontaktinformationen des Pfandhauses. Die Ermittler von Absolute kommunizierten direkt mit dem Pfandhaus und überzeugten den Geschäftsführer, das Gerät an den Benutzer zurückzusenden. Das Gerät wurde vor kurzem von der Baufirma in Empfang genommen, die sich über das Ergebnis sehr gefreut hat.

Vermisste Jugendliche

Zwei junge Schüler wurden in Texas vermisst und die Polizei musste davon ausgehen, dass sie sich in unmittelbarer Gefahr befinden. Als die IT-Abteilung ihres Schulbezirks feststellte, dass einer der Schüler seinen schuleigenen Laptop bei sich hatte, benachrichtigte sie die Ermittler von Absolute. Die IT-Abteilung bezog die Ermittler in die Besprechungen mit der Polizei ein, und Absolute begann sofort mit der Verfolgung des Geräts und der Einrichtung einer sofortigen Kommunikationslinie mit den Ermittlern und den Schulbeamten.

Die Ermittler von Absolute gaben den Polizisten eine kurze Einführung in die Absolute Persistence-Technologie und Details über die letzte bekannte Verbindung des Geräts. Letztendlich konnte die Polizei die vermissten Kinder über Nacht finden, ohne dass sie Informationen über das Gerät brauchte. Die Verantwortlichen der Schule waren dennoch sehr dankbar für die schnelle Reaktion von Absolute und die Verfügbarkeit der Technologie, die wichtige Informationen zur rechten Zeit hätte liefern können.