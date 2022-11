HPE: Neue Cray-Systeme

Hewlett Packard Enterprise bietet insgesamt sieben neue Varianten der HPE Cray EX2500, HPE Cray XD2000 und XD6500 HPE-Cray-Supercomputer in einem kompakteren Format und zu einem niedrigeren Preis als die Vorgänger an. Das erweiterte Portfolio umfasst HPE Cray EX und HPE Cray XD, die auf der Exascale-Technologie von HPE basieren. Diese umfasst speziell entwickelte Technologien für Computer, Accelerated Computer, Interconnect, Storage, Software sowie flexible Stromversorgungs- und Kühlungsoptionen. Die Supercomputer erzielen eine sehr hohe Rechenleistung und ermöglichen KI in großem Maßstab. Damit können Unternehmen anspruchsvolle, datenintensive Anwendungen betreiben, KI- und Machine-Learning-Initiativen vorantreiben und Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen.

Folgende Supercomputer sind neu im Portfolio:

HPE Cray EX2500 : Dieser Supercomputer basiert auf der Architektur des HPE Cray EX4000– des weltweit ersten Systems der Exascale-Klasse – ist aber um 24 % kleiner. Das System verfügt über eine direkte Flüssigkeitskühlung für mehr Energieeffizienz. Er ist eine kostensparende Lösung für größere Unternehmen, die Supercomputer-Leistung in einem kleineren Formfaktor und mit geringerem Stromverbrauch wünschen.

Die neuen Supercomputer werden auch die folgenden Technologien enthalten, die für Systeme der Exascale-Klasse entwickelt wurden:

Ethernet-Verbindung mit HPE Slingshot , um den Anforderungen an hohe Geschwindigkeit und bessere Überlastungskontrolle gerecht zu werden; damit laufen komplexe Anwendungen reibungsloser.

bietet erweiterten Speicherplatz mit intelligentem Tiering zur Unterstützung datenintensiver Anwendungen wie dem Training von KI-Modellen; dadurch wird das Speichern und Zugreifen auf Daten einfach und effizient. Das HPE Cray Programming Environment bietet eine vollständig integrierte Software-Suite mit Compilern und Entwickler-Werkzeugen, die Code-Portabilität ermöglichen. Entwickler können damit ihren Code ausführen, wann und wo immer sie ihn benötigen, um Modellierung, Simulation, Analyse und KI-Anwendungen zu optimieren.

Die neuen Supercomputer HPE Cray EX2500 und HPE Cray XD2000 und XD6500 unterstützen die neuesten CPUs, GPUs und Beschleuniger:

Der HPE Cray EX2500 unterstützt die vierte Generation von AMDs EPYC-Prozessoren und die vierte Generation von Intels Xeon-Scalable-Prozessoren.

Der HPE Cray EX2500 unterstützt außerdem AMDs Instinct-GPU MI250X.

HPE ist zudem das erste Unternehmen, das ein Kundensystem mit Xeon-Scalable-Prozessoren der vierten Generation bereitstellt – und zwar für das Los Alamos National Laboratory des US-Energieministeriums. Das neue System, „Crossroads“ wird die Forschung und Entwicklung der National Nuclear Security Administration (NNSA) unterstützen.

Der HPE Cray XD6500 wird Xeon-Scalable-Prozessoren der vierten Generation und die H100 Tensor Core GPU von NVIDIA unterstützen.

HPE präsentiert seine Supercomputing-Lösungen auf der SC22

HPE wird einige seiner führenden Supercomputing- und KI-Lösungen auf der diesjährigen SC22 Supercomputing-Konferenz in Dallas (Texas, USA) vom 13.-17. November vorstellen.

