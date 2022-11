KI nützt Entwicklern

Es gibt viele interessante Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz, von der Arzneimittelentdeckung bis zum autonomen Transport. Den größten Nutzen aus den KI-Technologien ziehen jedoch die Technologen selbst: Sie automatisieren ihren Betrieb und ihre Qualitätssicherung, ermöglichen eine schnellere Anwendungsentwicklung, eine bessere Netzwerkoptimierung und machen manuelle Arbeiten überflüssig.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 7.502 IT-Führungskräften und Fachleuten aus aller Welt hervor, die von der IBM Watson-Gruppe in Auftrag gegeben wurde. Insgesamt geben 35 % der Unternehmen an, dass sie KI in ihrem Unternehmen einsetzen – vor einem Jahr waren es noch 31 %, und weitere 42 % erforschen die Technologie. Sie wird durch Standardlösungen wie virtuelle Assistenten eingesetzt und in bestehende Geschäftsabläufe – insbesondere IT-Prozesse – eingebettet.

Die Ironie liegt natürlich darin, dass die IT-Teams, die mit der Entwicklung von KI-gesteuerten Anwendungen und Systemen betraut sind, KI am dringendsten benötigen, um ihre Arbeit zu unterstützen. Das ist nicht völlig überraschend, denn die Entwicklung und Implementierung von KI macht die Dinge viel komplexer und erfordert ein höheres Maß an Automatisierung.

Etwa die Hälfte der Unternehmen sieht Vorteile durch den Einsatz von KI zur Automatisierung von IT-, Geschäfts- oder Netzwerkprozessen, darunter Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen (54 %), Verbesserungen der IT- oder Netzwerkleistung (53 %) und bessere Erfahrungen für Kunden (48 %).

Weitere 30 % der IT-Fachleute geben an, dass die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen durch neue KI- und Automatisierungssoftware und -tools Zeit sparen, insbesondere in Bereichen wie der IT selbst, in denen ein Fachkräftemangel weit verbreitet ist. KI hilft Unternehmen, Qualifikationsdefizite zu beheben, indem sie beispielsweise Aufgaben für Fachkräfte automatisiert, KI-gestütztes Lernen oder Mitarbeiterengagement einsetzt.

Am weitesten fortgeschritten ist der Einsatz von KI in Bereichen wie IT-Betrieb, Sicherheit, Erkennung von Bedrohungen und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Ein Drittel der Unternehmen nutzt bereits KI, um ihre IT-Prozesse zu automatisieren (AIOps), was dazu beiträgt, die Anwendungsleistung zu erhalten und gleichzeitig die Ressourcenzuweisung effizienter zu gestalten. Die Mehrheit der IT-Profis in großen Unternehmen nutzt KI, um die Effizienz des IT-Betriebs (ITOps) zu steigern (54 %), während es in kleineren Unternehmen nur 40 % sind.

Zu den Anwendungsfällen für KI gehören folgende:

Automatisierung des IT-Betriebs 32 %

Automatisierung des IT- oder Software-Asset-Managements 32%

Überwachung von Aktivitäten 29%

Automatisierung der Kundenbetreuung 28%

Automatisierung von Geschäftsabläufen 27%

Bestandsverwaltung in Echtzeit 26%

5G-Dienste 25%

Effizienz und Ausfallsicherheit der Lieferkette 24 %

Zu den größten Hemmnissen für eine erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen gehören begrenzte KI-Fähigkeiten, Fachkenntnisse oder Wissen (34 %), ein zu hoher Preis (29 %), fehlende Tools oder Plattformen für die Entwicklung von Modellen (25 %), zu komplexe oder schwierig zu integrierende und zu skalierende Projekte (24 %) und eine zu große Datenkomplexität (24 %).

Auch die Transparenz von KI ist ein Problem. Vier von fünf Befragten geben an, dass es für ihr Unternehmen wichtig ist, erklären zu können, wie ihre KI zu einer Entscheidung gekommen ist. Zu den Maßnahmen, die IT-Experten derzeit ergreifen, gehört der Schutz des Datenschutzes, um sicherzustellen, dass ihre KI vertrauenswürdig und verantwortungsvoll ist. Die Mehrheit der IT-Fachleute gibt an, dass ihr Unternehmen auf mehr als 20 verschiedene Datenquellen zurückgreift, um ihre KI-, BI- und Analysesysteme zu informieren.